Chiellini y el penalti ante el Madrid:"La decisión del árbitro fue compresible"

La Juventus visita al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. Giorgio Chiellini atendió al diario MARCA en la previa del partido ante los rojiblancos y trató varios temas relacionados con la competición europea, un título que se les lleva escapando desde hace varios años. Esto aún así no lo convierte en una obsesión.

El central italiano tiene al Real Madrid como uno de sus grandes verdugos en el camino por la 'Orejona' en los últimos años. En el último capítulo entre ambos conjuntos, dado la temporada pasada, los bianconeri estuvieron muy cerca de remontar el 0-3 que encajaron en la ida, ya que en el Santiago Bernabéu consiguieron colocarse con el mismo resultado a favor.

Sin embargo, el colegiado señaló un penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez en el tiempo de descuento, que significó el gol de Cristiano Ronaldo y la clasificación de los merengues. Casi un año después analiza la jugada con frialdad y admite que "fue un momento difícil y complicado para el árbitro" que tuvo que decidir. Alabó que era "un buen colegiado" y que su decisión "fue comprensible, aunque no agradable".

Acción de Benatia con Lucas Vázquez

En aquel encuentro de vuelta no estuvo Sergio Ramos por sanción, algo que para el italiano influyó ya que si hubiese estado no se habría dado ese resultado porque "es el mejor defensa del mundo". Quiso puntualizar también que sus palabras no significan que Varane y Vallejo no sean buenos, sino que con el '4' la cosa hubiera sido diferente.

Sin duda uno de los objetivos del club turinés es la consecución de la Champions, algo para lo que hicieron una gran contratación el pasado verano fichando a Cristiano Ronaldo. Después de varios años seguidos conquistando la Serie A, algo que parece que volverá a ocurrir esta temporada, se podrán centrar en la consecución europea y para ello esperan superar esta prueba en el Wanda Metropolitano para poder volver el 1 de junio.

