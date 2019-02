Apelación desestima el recurso por Ramos: en alerta para la final de Copa

Mateu Lahoz amonestó en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey a Sergio Ramos. Esta cartulina fue recurrida por el Real Madrid al creer que la acción no era merecedora de tarjeta amarilla. Sin embargo, el Comité de Apelación ha desestimado el recurso del conjunto blanco y el capitán estará en peligro en El Clásico de vuelta, que se disputa el próximo jueves 27 de febrero en el Santiago Bernabéu.

El capitán del Madrid vio la cartulina en el minuto 9 del encuentro que se disputó en el Camp Nou el pasado 6 de febrero, tras una acción con Malcom, desde Chamartín se presentó un recurso en el que aseguraba "un error material manifiesto en los hechos recogidos en el acta".

La desestimación del recurso ha hecho saltar las alarmas en el Madrid, que perdería a su capitán de cara a una hipotética final de Copa si el equipo consigue imponerse al Barcelona tras el 1-1 cosechado en el partido de ida y Ramos termina viendo una cartulina amarilla, que supondría la tercera en lo que va de competición tras las vistas en la ida de cuartos ante el Girona y esta última ante el Barça.

Gerard Piqué y Sergio Ramos pelean por un balón durante El Clásico REUTERS

La resolución del Comité

Según un fragmento del texto presentado por Apelación: "La presente resolución debe centrarse en el análisis de si en el acta arbitral existe o no un error material manifiesto. Para ello es esencial la prueba videográfica aportada, que ha sido meticulosamente examinada por este Comité que, tras ese examen, debe concluir que la misma no evidencia error material alguno en los hechos descritos en el acta, que son perfectamente compatibles con las imágenes; así, si bien pudiera dudarse de si es la actuación del jugador sancionado la que ocasiona el derribo del contrario, ello no es suficiente para dejar sin efecto la presunción de acierto del acta, que requeriría una prueba palmaria del error material que no se aprecia en el visionado de las imágenes.

En virtud de cuanto antecede, el Comité de Apelación, acuerda:

Desestimar el recurso formulado por el Real Madrid Club de Fútbol, confirmando el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución de la Jueza de Competición de la RFEF de fecha 8 de febrero de 2019."

