Wanda Nara rompe a llorar por Icardi: "No queremos dejar el Inter"

La situación de Mauro Icardi en el Inter de Milán ha llegado a límites insospechados. Lo que parecía un pequeño tira y afloja entre el futbolista y el club por la renovación, se ha convertido en una guerra abierta en la que ninguna de las dos partes quiere dar su brazo a torcer.

Durante todo este tiempo, Wanda Nara ha ido explicando cómo se encontraba Icardi en todo momento. Semanalmente daba su punto de vista sobre el panorama que vivía, y este domingo lo ha vuelto a hacer. En el programa Tiki Taka, la agente y pareja del delantero ha roto a llorar ante el panorama que tienen por delante.

Wanda comenzó explicando que "le mandé un mensaje (a Moratti) para agradecerle sus palabras, porque, de verdad, Mauro estaba muy mal". Además, añadió que "le pedí si me puede dar una mano para que Mauro pueda volver a jugar. Y me respondió '¿Cómo no te doy una mano, si yo lo entiendo a él?'".

Icardi y Wanda Nara. Foto: Istagram (@wanda_icardi)

No quieren marcharse

Tras estas buenas palabras hacia el expresidente del Inter de Milán, quiso dejar claro que el "Inter es nuestra familia, no queremos irnos, no queremos dejar el club". Además, explicó que la decisión de retirarle el brazalete de capitán "fue una decisión importante. Para él, fue como que le arranquen un brazo. Juega con orgullo con la camiseta del Inter".

Tras las lágrimas de Wanda Nara, Giuseppe Marotta, director deportivo del club, quiso intervenir en el programa. El directivo aseguró que "la vi llorar, y lo lamento. Queremos aflojar la tensión y serenarlos tanto a Wanda como a Mauro".

Además, explicó que la retirada del brazalete de capitán en detrimento de Handanovic "es una elección tomada a regañadientes, por los motivos que ya conocemos, pero que no pone en duda el camino que prevemos para Mauro".

