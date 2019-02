Robben: "Irme del Madrid al Bayern fue una decisión difícil"

Arjen Robben está viviendo sus últimos meses en el Bayern Munich, el holandés no renovó su contrato con el club y está decidido a abandonar el equipo en el que ha jugado las diez últimas temporadas.

Precisamente su aventura por Alemania comenzó tras su paso por el Real Madrid, equipo en el que estuvo dos temporadas y jugó 65 partidos donde consiguió 13 goles y 14 asistencias. Sobre su fichaje por el equipo de Munich ha hablado para el medio inglés The Guardian.

"Estaba en un club grande, el Real Madrid, y mi objetivo era ganar la Champions al menos una vez. Tal vez el Bayern no estaba entre los cinco o diez primeros de Europa en ese momento, por lo que mi decisión fue un poco difícil porque tenía mis ambiciones. Pero al final fue la mejor decisión de mi carrera. A partir de ese momento, creo que el club, no por mí, no me malinterprete, realmente comenzó a crecer, no sólo en el ámbito del fútbol sino en diferentes áreas" aseguraba el futbolista.

Robben, en un partido del Bayern Múnich. Foto: fcbayern.com

Concentrado en la Champions

A pesar de estar jugando sus últimos partidos como jugador del Bayern, el futbolista está plenamente concentrado en acabar la temporada de la mejor manera posible, en liga no están pasando por el mejor momento, donde son segundos a dos puntos del Borussia Dortmund pero con un partido más.

En Champions el equipo juega el próximo martes ante el Liverpool en la ida de los octavos de final, una eliminatoria que al holandés le va a hacer visitar el que en su opinión es el peor estadio en el que ha jugado, Anfield. En ese escenario Robben fue eliminado en las semifinales de la Champions cuando defendía los colores del Chelsea, en la temporada 2004/2005 y 2006/2007.

"En aquella época el Liverpool era realmente capaz de luchar por los títulos. En uno o dos partidos realmente podían estar a la altura. No toda la temporada, que tal vez era demasiado. Esa era su mayor cualidad: estaban allí en el momento en que necesitaban estar allí. Creo que ahora ha cambiado y lo están haciendo muy bien. Klopp está haciendo un gran trabajo. El año pasado llegaron a la final de la Champions y ahora lideran la Premier, que hace mucho tiempo que no ganan y por lo que están soñando" concluía el futbolista.

