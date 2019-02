Nuevo recado Kovac a James: "Está bien pero puede hacer más"

El Liverpool - Bayern es uno de los puntos fuertes de los octavos de final de la Champions League. En la eliminatoria se medirán dos de los equipos más fuertes de la Premier y la Bundesliga. Antes del encuentro, Niko Kovac, técnico del equipo alemán, ha vuelto a hablar sobre James Rodríguez.

El entrenador del Bayern ha enviado un mensaje público al futbolista colombiano, a quien todavía pide un aumento de rendimiento de cara al tramo decisivo de la temporada. "James está bien últimamente, pero estoy convencido de que puede hacer más", declaró Kovac.

Sí que quiso destacar el técnico que James "se esfuerza más en defensa", pero, en palabras del propio Kovac, "aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota". El técnico ha confirmado que "necesito eso de él", pues "conocemos sus cualidades con el balón".

Sobre si será o no titular, Kovac no quiso dar pistas sobre cuál será su once inicial, aunque la sanción de Thomas Müller podría dar a James Rodríguez una nueva oportunidad de redimirse sobre el césped.

James Rodriguez entrando desde el banquillo REUTERS

Solo un partido completo en toda la temporada

Desde la vuelta de su lesión de rodilla que tuvo a James dos meses apartado de los terrenos de juego, el atacante ha participado en cinco encuentros de Bundesliga y uno de Copa. En los primeros dos entró desde el banquillo, pero desde el primer partido de febrero, James Rodríguez se ha hecho un hueco en el once titular.

A pesar de ello, la estadística de partidos completos en el Bayern pone de manifiesto cómo está siendo la temporada del futbolista colombiano. De los 17 partidos que ha jugado James esta temporada con el Bayern, solo en uno de ellos ha disputado los 90 minutos y fue en el mes de octubre en la contundente derrota por 0-3 en casa ante el Borussia Mönchengladbach.

[Más información: Desde Italia aseguran que James Rodríguez será jugador de la Juventus]