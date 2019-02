El fondo de armario que necesita Solari: las rotaciones no funcionaron

La derrota del Real Madrid contra el Girona dejó señalada a la segunda línea de Solari. El banquillo no aprovechó la oportunidad que le brindó el técnico argentino en Liga y se concedió una inoportuna derrota que vuelve a alejar al club blanco del título liguero.

Solari tuvo que rotar después de la maratón Clásico - derbi - Champions y ante lo que queda por delante (otros dos duelos contra el Barcelona y la vuelta contra el Ajax). Por eso, hasta cuatro cambios se dieron de inicio en el once con la entrada de Odriozola, Marcelo, Ceballos (por sanción de Modric) y Asensio. La apuesta no salió como se esperaba y el banquillo merengue dio un paso atrás.

Marcelo - Isco: sin signos de recuperación

Marcelo volvió a ser protagonista en lo negativo contra el Girona. Empezó bien, pero fue viniéndose abajo, sobre todo en defensa, fallando en los dos goles del conjunto catalán. Quedó otra vez señalado y es que los resultados con el sobre el campo son radicalmente peores en comparación con Reguilón. No está bien y, pese a que Solari insista en recuperarle, cada vez parece más complicado.

Marcelo roba el balón a Porro EFE

En el caso de Isco, parece todavía más sentenciado que Marcelo. El malagueño nunca ha contado para Solari y sus roces con este han terminado por apartarle. Ahora se recupera de una lesión en su espalda, pero no se espera que a su vuelta vaya a gozar de grandes oportunidades.

Odriozola - Nacho: problemas atrás

Si Carvajal, Ramos o Varane pasan por un buen momento de forma, no pueden decir lo mismo sus relevos: Odriozola y Nacho. Sus casos no son tan graves como los de Marcelo o Isco, pero es una realidad que no están bien en el aspecto defensivo. Al ex de la Real se le vio superado por su banda atrás y llegó varias veces tarde, como en el gol de Portu. Nacho también pasó problemas contra el Ajax y solo el partidazo de Sergio Ramos evitó que los holandeses hicieran más de un gol.

Asensio - Ceballos: lo que se espera de ellos

Son el futuro del Real Madrid y de la Selección, pero su partido contra el Girona fue un frenazo en su progresión. Los dos tenían ante sí una gran oportunidad para dar un salto hacia delante, pero dieron mucho menos de lo que se espera de ellos. No fueron los grandes señalados, pero sí que pudieron hacer mucho más y, en cambio, estuvieron desaparecidos, sobre todo en la segunda mitad hasta que fueron sustituidos.

Marco Asensio y Dani Ceballos presionan a Anthony Lozano REUTERS

Asensio, que salvó al Madrid contra el Ajax, lucha por recuperar su sitio en el once y lo que le pide Solari es mayor regularidad. Igual que Ceballos, quien lleva varios partidos pasando inadvertido, y cada vez va gozando de menos oportunidades fruto de su rendimiento. Solari confía en ellos y es el aval al que se agarran para terminar convenciendo en una temporada clave para ellos.

Mariano - Valverde - Brahim: poco protagonismo

Junto con Vallejo, son los que menos juegan con Solari. Pertenecen casi a una tercera línea, más en caso de Brahim Díaz, la última incorporación blanca. Mariano apura su recuperación total de los problemas físicos que le han asolado esta temporada y Valverde y Brahim siguen adaptándose a su corta edad. Lo que también tienen en común los tres son las ganas que le ponen cada vez que saltan al campo y eso puede provocar que les lleguen más oportunidades. Mariano, sin ir más lejos, estuvo muy atrevido en los pocos minutos que tuvo ante el Girona y sacó mejor nota que muchos que jugaron más.