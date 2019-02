Carvajal y Reguilón, la pareja talismán del Madrid

El Real Madrid no vive una situación sencilla tras la derrota frente al Girona de este domingo. El conjunto blanco ha perdido parte de sus opciones en La Liga. Varios fueron los señalados en el encuentro, pero uno de los más criticados ha sido Santi Solari. El argentino apostó por hacer importantes rotaciones en el once para medirse al conjunto catalán, y el resultado no fue el esperado.

Los menos habituales no rindieron al nivel esperado, aunque bien es cierto que de los teóricos titulares pocos hicieron buenas actuaciones. Solari quiso dar descanso, entre otros, a Dani Carvajal y Sergio Reguilón. Ambos habían jugado los últimos partidos al completo, salvo El Clásico frente al Barcelona que lo disputó Marcelo, y el argentino quiso darles un respiro antes de los importantes retos que afrontarán en las próximas semanas.

Los dos canteranos se han hecho en las últimas semanas con el puesto de titular gracias a sus buenas actuaciones a lo largo de la temporada. Tanto Carvajal como Reguilón han convencido a Solari de que merecen ser parte del once inicial, y juntos han formado una gran pareja en los laterales que ha sido clave en el gran mes que protagonizó el Real Madrid hasta la derrota de este domingo.

Dani Carvajal controla un balón ante la Real Sociedad REUTERS

Sus grandes estadísticas como titulares

La pareja formada por Carvajal y Reguilón ha dado grandes réditos al Real Madrid esta temporada. De hecho, son casi un talismán para el equipo. Siempre que estos dos jugadores han partido desde el once inicial, el cuadro merengue se ha hecho con la victoria. Sin embargo, hay una excepción, el primer partido que jugaron juntos esta temporada.

En la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, el Real Madrid visitaba al CSKA en Moscú, y por primera vez Carvajal y Reguilón formaron en los laterales. El partido fue para olvidar. Derrota por 1-0 y lesión del de Leganés antes del descanso. Sin embargo, a partir de ese encuentro, la situación dio un giro de 180 grados con los dos zagueros.

Y es que la pareja formada por estos dos laterales acumulan desde aquella noche todos sus partidos juntos en el once por victorias. Siete partidos han jugado juntos, y los seis últimos han acabado con triunfo merengue, y ante rivales importantes. El Sevilla, el Atlético de Madrid o el Ajax son solo algunas de sus víctimas. Estos datos destacan con la pareja formada por Odriozola y Marcelo, que cuando han salido juntos como titulares solo han ganado un encuentro de seis.

Un jugador del Ajax supea a Reguilón Reuters

Volverán a la titularidad para los próximos retos

Tras el descanso del que han disfrutado este pasado domingo, Carvajal y Reguilón están listos para volver a la titularidad en los próximos compromisos. Los dos canteranos habrán tenido unos diez días para trabajar en la Ciudad Real Madrid sin acumular más minutos de competición a sus piernas. De esta manera, ambos llegarán frescos al duelo contra el Levante de la próxima jornada de La Liga de la mejor forma posible.

Además, en las próximas semanas, el Real Madrid volverá a verse las caras con el Barcelona, en dos ocasiones en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey y La Liga, y el Ajax, en la Champions League. Viendo la línea de estos dos futbolistas en las últimas semanas, y si no hay ningún contratiempo que lo impida, todo apunta a que tanto Carvajal como Reguilón serán titulares en estos partidos, en los que el Real Madrid se jugará mucho en la competición doméstica y seguir en liza en la lucha por los otros dos títulos.

Los dos canteranos se han ganado ser, a día de hoy, los laterales titulares para Santi Solari. El argentino confía en estos dos jugadores por su buen trabajo defensivo y, también, por sus ayudas en ataque, y los resultados han corroborado esta apuesta del extécnico del Castilla.

[Más información: El fondo de armario que necesita Solari: las rotaciones no funcionaron]