Penalti de Sergio Ramos por mano y amarilla para el central

El Girona ha logrado el gol del empate desde el punto de los once metros. Stuani no perdonó ante un Thibaut Courtois que había venido salvando al Real Madrid a lo largo de todo el encuentro. El penalti en cuestión llegó después de una mano en el área de Sergio Ramos. El capitán vio la amarilla y se perderá así el encuentro contra el Levante del próximo fin de semana, por lo que asegura su presencia contra el Barcelona en El Clásico de La Liga.

Mano de Sergio Ramos, sancionada con penalti

Una vez el delantero uruguayo pegó al balón desde los once metros, el portero belga no tuvo ninguna posibilidad de detenerlo. Esta acción inició la remontada del conjunto gironí. Pocos minutos después, y tras varias ocasiones, Portu fue capaz de enviar el esférico al fondo de la red. Tras un tiro de Lozano, el extremo se adelantó a la defensa y batió al guardameta belga.

En cuanto a Sergio Ramos, el capitán no podrá participar en el partido contra el Levante. Como en el minuto 90, el internacional fue expulsado por una segunda amarilla, al final no cumple ciclo de tarjetas. Pese a todo, jugará seguro contra el Barcelona, porque al no poder estar en el Ciutat de Valencia, no puede ver su quinta amonestación.

El Real Madrid acabó perdiendo el partido. Los azulgranas vuelve a escaparse en la clasificación y los blancos retroceden una vez más a la tercera posición de la tabla.

