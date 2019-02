En Italia ya dicen adiós a Mauro Icardi

Divorcio a la vista. No, no es el de Wanda Nara y Mauro Icardi, aunque sí que tiene al delantero argentino como particular protagonista. El futbolista parece enfilar el camino de salida del Inter de Milán después de los acontecimientos que han sido noticia, a la vez que han revolucionado Italia, a lo largo de la última semana. Corriere dello Sport ya anuncia en su portada el adiós del todavía jugador neroazzurro.

Spalletti no ha convocado al ariete para los últimos encuentros. El técnico ha asegurado que por él si hubiese incluido en la lista a Icardi, pero que había sido este quien se negó a jugar. Después, el futbolista publicó una imagen en la que se le veía tratándose. Pero el lío ya estaba montado. A todo esto se unió que Wanda Nara fue agredida este sábado después de que un seguidor, presuntamente, del Inter lanzase una piedra al coche que conducía la representante y en el que también viajaban los hijos de esta.

Ahora, Mauro Icardi vuelve a ser noticia precisamente por todo este culebrón que se ha formado en torno a su persona. El futbolista, después de volver a quedarse fuera de los planes de Spalletti, habría meditado incluso no acudir al Guiseppe Meazza como protesta ante su situación.

Un futuro lejos de Italia

La renovación del delantero por el Inter de Milán parece, en estos momentos, un proceso imposible. Pese a que tanto el jugador como su mujer y agente han señalado que ellos están dispuestos a negociar el nuevo acuerdo, las conversaciones entre las partes apuntan a ser más complicadas que nunca. Además, no hay que olvidar que la propia Wanda Nara ha dejado entrever que varios clubes permanecen atentos a la situación de Icardi, entre ellos el Real Madrid.

