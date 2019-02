Thibaut Courtois habló tras el la derrota frente al Girona. El belga hizo referencia a la forma de jugar el partido que ha planteado el Real Madrid: "Creo que la primera parte hemos jugado bien, aunque igual el ritmo no fue el mismo que contra el Atlético o el Ajax. Ellos tuvieron dos que paré. Luego la segunda parte ellos estuvieron mejor. No vi el penalti, pero lástima que tocó en la mano. No me dio tiempo a sacar la de Portu".

Courtois: "No hemos tenido exceso de confianza"

Con la derrota por 1-2 frente al conjunto catalán, se corta la dinámica positiva que arrastraban los de Solari. El belga dijo que "no hay exceso de confianza. El Girona siempre nos ha planteado partidos difíciles. No creo que haya exceso de confianza".

Thibaut Courtois ha preferido no hacer valoraciones en caliente: "Después del partido no lo puedo analizar bien. No reaccionamos bien y ellos fueron por la victoria. No controlamos el partido y nos metieron el 1-2".

Aun así, todavía mantiene la esperanza en acabar recortando distancias y recuperar el buen momento que tenía el equipo hasta ahora: "Creo que hay que ganar al Levante, luego vienen los dos Clásicos. Hay que seguir intentando ganar".

En la última jugada del partido, Courtois ha tenido la ocasión de empatar el partido pero su cabezazo se marchó fuera: "Último minuto, un córner... eso siempre genera nervios en las dos áreas. Fui arriba, pero se fue justo fuera".

Dos buenas paradas

El portero del Real Madrid, pese a encajar dos goles, ha hecho un buen partido. Nada más arrancar el partido, sacaba un fuerte disparo de Stuani que despejaba con la cara, aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego del uruguayo.

Posteriormente, el gol de Portu, venía precedido del rechace que dejó una buena estirada del belga, aunque tras el remate del delantero del Girona, no puede hacer nada para evitar el tanto catalán.

[Más información: Courtois para hasta con la cara: tuvo que ser atendido tras recibir un balonazo]