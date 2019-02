Cerrojo a Quintero: cláusula más alta para alejarlo del Real Madrid

El estado de Juan Quintero se ha vuelto en una de las mayores alegrías para el River Plate últimamente. El conjunto argentino conocía hace unos días la lesión de Exequiel Palacios, uno de sus mediocentros titulares y uno de los pilares del equipo. Esto dejaba un vacío en la zona central del campo que fue bien cubierta por el futbolista colombiano de 26 años.

Sin embargo, este momento dulce del jugador no solo son buenas noticias para River. Actualmente, son muchos los equipos europeos que andan detrás del jugador colombiano. Esto puede suponer un problema para el conjunto millonario, que podría ver como una de sus estrellas se marcha en el próximo mercado de fichajes.

Por ello, River Plate ya se ha puesto ha trabajar en blindar a Juan Quintero. El club ejecutó la opción de compra sobre el jugador, arrebatándoselo al Oporto por más de tres millones. Tras esta operación, según informa Radio Continental, el equipo argentino y el jugador están muy cerca de firmar una extensión del contrato, ampliándose hasta 2021, con una cláusula de rescisión cercana a los 22 millones de euros.

Quintero con la camiseta de River Plate. Foto: Twitter (@CARPoficial)

El Madrid a la espera del nuevo contrato de Quintero

Esta operación puede ser seguida por la directiva del Real Madrid. El jugador colombiano había sido colocado en la esfera del club blanco, pudiendo llegar como sustituto en el centro del campo para la próxima temporada, igual que señalaban sobre su compañero Exequiel Palacios.

Al ser preguntado por estos rumores tras la Copa Libertadores, Juan Quintero no descartó ninguna opción para su futuro, dejando la puerta abierta a una posible llegada al Real Madrid: "No se ha acabado diciembre y veremos qué pasa en el tiempo", además, el jugador añadía: "Todavía no sé qué va a pasar...".

