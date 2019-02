Benzema: "No me voy a volver loco esperando la llamada de la selección"

Karim Benzema tiene las cosas claras. El delantero francés se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Firmando una temporada brillante, ha dado un paso adelante para convertirse en el líder del Real Madrid en ataque. Sin terminar todavía el mes de febrero, ya suma 19 goles y 7 asistencias, unos números sobresalientes.

A pesar de ser uno de los jugadores más determinantes en el panorama futbolístico europeo, su vuelta al combinado nacional galo no parece cercana. El medio francés Téléfoot ha entrevistado al delantero del Real Madrid y Karim Benzema aborda el tema con sensatez. "No me voy a volver loco esperando la llamada de la selección", respondió.

"De todas formas, el equipo de Francia ahora es otra cosa: son los campeones del mundo, hay una nueva generación, jugadores jóvenes, están muy bien. Yo solo les deseo lo mejor", añade Benzema, y es que desde el equipo nacional de su país se encuentra pasando por un ciclo exitoso que comenzó alcanzando la final de la Eurocopa 2016 y consolidado al ganar el Mundial de Rusia 2018.

Sigue haciendo historia con el Real Madrid

Karim Benzema celebra su gol ante el Ajax REUTERS

Con la elástica de la selección francesa, Karim Benzema jugó 81 partidos en los que marcó 27 goles. Dejó de ir convocado tras ser relacionado con un caso de extorsión a su compañero Mathieu Valbuena. Varios exjugadores de la propia selección han pedido que el delantero del Real Madrid volviera a la selección, pero la propia Federación Francesa de Fútbol anunció que Benzema no volvería a jugar para Francia.

Este ostracismo con la selección contrasta con su buen momento en el Real Madrid, con el que sigue haciendo historia. En la derrota en casa ante el Girona Karim Benzema jugó su partido número 300 en La Liga, el segundo jugador francés en conseguirlo y solo superado por Antoine Griezmann, que ha jugado apenas 8 partidos más.

