El zasca del Rayo al Atlético: responde al tuit que publicó después del derbi

El Rayo Vallecano ha denunciado a través de sus redes sociales los errores arbitrales que le perjudicaron en el partido contra el Atlético de Madrid... y lo hizo de una manera muy irónica: respondiendo al tuit incendiario que colgó el conjunto rojiblanco tras el derbi del fin de semana pasado.

En concreto, el Rayo reclama dos acciones que beneficiaron claramente al Atlético: un penalti no señalado sobre Raúl De Tomás y un fuera de juego de Morata en el gol de Griezmann que supuso la victoria. Ambas acciones ocurrieron en pocos minutos y definieron un partido que no mereció perder. De no haberse llevado los tres puntos, los de Simeone seguirían en caída libre tras perder la segunda posición de la tabla liguera.

El penalti de Giménez sobre De Tomás ha sido la acción más polémica del partido. El delantero vallecano, cedido por el Real Madrid, se introdujo en el área pero fue frenado por los brazos extendidos del uruguayo que golpearon en su pecho. El Estadio de Vallecas estalló, pero Gil Manzano no paró el juego ni tampoco el VAR corrigió el error del colegiado.

La otra acción fue un posible fuera de juego de Álvaro Morata en el gol de Griezmann. El delantero estaba en posición adelantada cuando un compañero colgó un balón al área. Morata no tocó el balón, pero sí forcejeó, y por tanto intervino en la jugada, para aprovecharse del mal despeje de Abdoulaye Ba. Tras ello, el '7' rojiblanco remataría a gol con algo de fortuna. Un tanto que no debió subir al marcado y que dio la victoria al Atlético.

