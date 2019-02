Varane y Mariano, protagonistas en la convocatoria del Madrid contra el Girona

El Real Madrid ha hecho oficial la lista de 20 convocados de cara al partido liguero de este domingo ante el Girona. Raphaël Varane y Mariano Díaz son los principales nombres propios, pues después de no haberse ejercitado el viernes con el grupo, sí lo han hecho este sábado y apuntan al once titular. En el caso del delantero hispano-dominicano, dará descanso a un Karim Benzema que no pudo terminar el partido contra el Ajax por molestias.

Por otra parte, una de las grandes bajas es la de Luka Modric. El '10' del Real Madrid no podrá estar sobre el verde del Santiago Bernabéu por sanción, por lo que Solari tendrá que decidir qué jugador ocupará su lugar, siendo Dani Ceballos el gran candidato a ello. La lista de centrocampistas la completan Toni Kroos, Casemiro, Fede Valverde y Marco Asensio.

En la línea defensiva, la única ausencia es la de Jesús Vallejo, que al igual que sus compañeros Isco Alarcón y Marcos Llorente, siguen con su particular proceso de recuperación para volver al equipo lo antes posible. Brahim Díaz también se ha quedado fuera de esta convocatoria, lo cual hace que de los 20 convocados, Solari tenga que hacer solo dos descartes, dando por ello que el del portero Luca Zidane será uno de ellos.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Navas, Courtois y Luca.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Reguilón.

Centrocampistas: Kroos, Casemiro, Valverde, Asensio y Ceballos.

Delanteros: Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

