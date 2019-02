Benzema, un descanso necesario antes de los Clásicos

El Real Madrid recibe este domingo al Girona y lo hace con dudas en el once. Hay varias incógnitas a resolver de cara al choque y, de entre todas, destacan las múltiples opciones que tiene Solari para su delantera. Todos tienen algún motivo para entrar, están disponibles y el técnico argentino deberá elegir tras apostar por la BBV contra el Ajax en el partido de Champions de pasado miércoles.

Benzema, Bale, Vinicius, Asensio, Lucas Vázquez y Mariano. Seis nombres para tres puestos y una oportunidad de oro para dar el descanso que se ha ganado Karim a pulso. Intocable para Solari, el delantero francés lo viene jugando todo y siempre está el riesgo de que llegue al límite. Por ello, hay muchas posibilidades de que empiece desde el banquillo contra el Girona y solo salga si al campo si se pone el partido complicado.

De hecho, Benzema ya dio el susto contra el Ajax por culpa de unas molestias en la cadera que soportó desde el minuto 8 hasta que fue sustituido. Los gestos del '9' hicieron pensar en una lesión, pero finalmente se ha quedado en nada como se vio este sábado al entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros. Está bien, pero pudo ser un aviso. De ahí que se valore más que nunca que se tome un respiro esta jornada frente al Girona en un partido, a priori, sin mucho peligro.

Karim Benzema, deja el campo lesionado

Benzema solo juega menos que Sergio Ramos

Benzema lo está jugando todo. Lleva 18 titularidades de los últimos 19 partidos. Es el segundo jugador más utilizado esta temporada por el Real Madrid solo por detrás de Sergio Ramos. 2.992 minutos que le ponen a punto de sobrepasar la barrera de los 3.000'. Es indiscutible y se lo ha ganado a pulso por su gran estado de forma que viene mostrando durante toda la temporada. Especialmente su arranque de 2019 ha sido brutal y le ha catapultado a ser de los jugadores más en forma de Europa.

Solari ha dejado claro cuál es su once de gala con las visitas claves al Camp Nou, al Wanda Metropolitano y al Johan Cruyff Arena. Un once formado por Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius, Bale y, por supuesto, Benzema. Once jugadores que han dado un salto en una temporada que estaba siendo muy complicada, pero para la que se ha recobrado la ilusión fruto de los últimos resultados. El Madrid aspira a ganarlo todo y ya se ha olvidado por completo la dura marcha de Cristiano Ronaldo.

Ahora toca pensar en los eu se viene por delante y es igual, o más complicado que lo que se jugó la última semana. Quedan dos Clásicos, uno por un billete para la final de la Copa del Rey y otro crucial en las aspiraciones ligueras del Madrid. Además, falta concretar el pase a los cuartos de final de la Champions League en la visita del Ajax al Santiago Bernabéu. Por ello Solari ha de pensar en mantener a un pilar de su equipo como Benzema sano y salvo y protegerle de sus molestias.