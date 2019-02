Toshack: "Bale es fantástico, pero las lesiones le han pasado factura"

El Real Madrid ha recuperado la sonrisa, pero falta integrar en el equipo a varios jugadores. Gareth Bale no logra encontrar su mejor nivel, tras su gran gol ante el Atlético de Madrid, no jugó sus mejores minutos ante el Ajax y parece que Vinicius le ha ganado la partida por la titularidad, y Lucas Vázquez sigue siendo un seguro de vida para el técnico argentino.

Toshack ha estado en El Transistor y ha hablado del galés, al que guarda un cariño y un recuerdo muy especial ya que "Gareth debutó conmigo en la selección sub17, es un jugador fantástico cuando esta bien. A veces tiene unas formas de pegar el balón muy espectacular, pega con el exterior de la pierna y a mi no me gustaba lo que hacía". El '11' se expone a una lesión por su gesto en el Wanda Metropolitano.

Su mayor lastre han sido las lesiones, que no le han dejado mostrar su mayor nivel de forma consecutiva y es algo que ha dolido mucho al extrenador galés: "Sus lesiones llegan por gestos muy raros, no por golpes ni faltas, es sin duda un jugador extraordinario que no lo ha hecho mal a pesar de las lesiones que ha tenido". Tras su vuelta no ha entrado de lleno en el equipo, ya que Solari ha decidido incorporarlo poco a poco.

Bale conduce el balón en el campo del Ajax Reuters

Sus problemas con el idioma

Uno de los mayores problemas del gales ha sido su falta de castellano en declaraciones. "Si tu vas a un país diferente tienes la obligación de intentar aprender el idioma, lo tiene que hacer aunque sea muy difícil para él", afirmó Toshack. "Es un talento excepcional, pero las lesiones le han pasado factura", concluyó el galés, que nunca ha duda del nivel que puede dar el '11', que quiere triunfar en el Real Madrid.

[Más información: Un nuevo comienzo para Gareth Bale]