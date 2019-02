La persecución de Tebas al Real Madrid: LaLiga declara la guerra

Javier Tebas ha declarado la guerra al Real Madrid. El presidente de LaLiga cumplió su amenaza tras el 'caso Piqué' de la temporada pasada y denunció a un jugador por una provocativa celebración y sí, ese fue del conjunto blanco: Gareth Bale. Cinco días después del derbi, de que el galés celebrara su gol con una especia de corte de mangas, llegó la denuncia de LaLiga al Comité de Competición para sorpresa de todos.

Es el último capítulo de la guerra de LaLiga, encabezada por Javier Tebas, contra el Real Madrid. Se la tiene guardada el presidente de LaLiga y la sensación es que el objetivo de sus medidas y declaraciones es siempre el club blanco. Esta temporada los desencuentros entre ambas partes han estado protagonizados por el VAR, la llamada de Florentino Pérez a Rubiales y la Ley del deporte.

Empezó con el "todo OK, José Luis"

Todo comenzó con el escándalo arbitral contra el Real Madrid en el partido que enfrentó al club blanco contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. La imagen fue el penalti cometido por Rulli sobre Vinicius. Se vio claro en directo y más todavía en la repetición (la cual revisaron desde el VAR), pero Munuera Montero no lo vio así, ni Melero desde la sala. El "todo OK, José Luis" recorrió toda Europa. El enfado del Real Madrid tras esto fue mayúsculo.

El VAR a Munuera Montero tras el claro penalti a Vinicius: "¡Todo ok!"

Florentino Pérez telefoneó a Rubiales después del partido para transmitir las quejas del club, una llamada que desveló el propio presidente de la Federación: "Estoy encantado de recibir la llamada de Florentino y de muchos otros. Se aceptan las críticas porque si no no estaríamos aquí. Es una llamada corta de dos minutos en la que hablamos y no hay ningún problema", explicó.

Tebas y la llamada de Florentino a Rubiales

Tebas estalló y apuntó hacia el Madrid y la RFEF: "Eso de llamar al presidente de la Federación en caliente... Me sorprende la declaración del presidente de la RFEF, que dijo que se debe proteger a los árbitros y fue el primero que filtró la llamada de Florentino. Es incoherente. Me parece que hay excesivos comentarios de dirigentes sobre el tema del VAR. El Madrid y la Federación abrieron la veda para hablar del VAR", dijo.

Tebas y Florentino Pérez EFE

Por si fuera poco, Tebas también ha continuado con su guerra contra el Real Madrid y Rubiales después de que el Gobierno aprobara el Anteproyecto de la Ley del Deporte. El enfado de Tebas se debía al veto que establece la Ley del Deporte a que LaLiga explote los derechos audiovisuales de federaciones y otras ligas a cambio de prestaciones económicas. Tebas señalaría de nuevo contra el Madrid y la Federación alegando que habían influido en el último borrador de la Ley.

No hubo denuncia al Atleti por los insultos y las ratas

Después ha llegado la polémica de estos días. La celebración -provocativa o no- de Bale que ahora está en los despachos del Comité de Competición que no se reunirá hasta la semana que viene. Podría incluso no haber sanción, ya que en el caso de Piqué el curso pasado en Cornellá quedó archivado y la provocación fue mayor, pero el malestar reside en la denuncia de LaLiga. Porque, al contrario, no ha habido ninguna denuncia hacia el Atlético por la actitud de sus aficionados hacia el Madrid y Courtois, al que dedicaron una ofensiva pancarta y lanzaron ratas de peluche.

LaLiga y Tebas denuncian, pero la realidad es que el Real Madrid se ha visto perjudicado sobre el terreno de juego en la competición esta temporada y ahora podría serlo en los despachos por la denuncia a Bale. Las sospechas sobre Tebas cada día son mayores y este no hace más que alimentarlas.

