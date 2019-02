Icardi contesta: "Es mejor mantener la boca cerrada y parecer tonto..."

Los últimos días de Mauro Icardi no están siendo muy cómodos para él. Las palabras de Wanda Nara en un show de televisión tuvieron consecuencias muy graves para su cliente y pareja. No solo su equipo le retiró la capitanía -en beneficio de Samir Handanovic-, sino que no ha entrado en la convocatoria para el partido ante el Rapid de Viena, aunque su entrenador haya confirmado que no ha viajado por que él no ha querido.

Tras toda esta polémica, el jugador se ha manifestado en sus redes sociales, donde no ha tenido reparo ninguno en admitir que "es mejor mantener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y eliminar todas las dudas". Muchos lo veían como castigo de Spalletti al jugador por las últimas palabras de Wanda Nara en las que instaba al club a proteger más al jugador. Todos creían que al técnico le habían impuesto que no fuese el delantero convocado, sin embargo, en la rueda de prensa previa reveló que el jugador estaba en la lista, pero que él prefirió quedarse en Milán.

No todo han sido malas noticias para el delantero argentino, ya que el antiguo máximo directivo interista ha defendido al '9': "¿Si me arrepiento de Bergomi y Zanetti? Encontré un capitán óptimo, como también lo es Icardi, quien ha jugado siempre con entusiasmo, seriedad y profesionalidad, no tengo nada más que decir".

Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: Instagram (@mauroicardi)

Una situación muy tensa

Todo este baile de declaraciones ha coincidido con la renovación del ariete argentino en el aire, que podría acabar con la salida de la entidad italiana. El Real Madrid, que desde Italia siempre ha sido asociado a su posible salida, podría aprovechar esta situación, que puede provocar la salida el próximo mercado de verano. Habrá que esperar a los siguientes capítulos para conocer el desenlace final.

