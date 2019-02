Valverde: "¿Si fue válido el gol del Ajax? Y yo qué sé"

Ernesto Valverde estuvo en la presentación de la decimocuarta edición del libro Relats Solidaris, donde es el padrino, y habló sobre el partido del Real Madrid ante el Ajax, pero sin opinar del gol anulado legalmente al conjunto holandés.

La recaudación de la venta del libro, 47.575 euros, ha ido destinada a Proactiva Open Arms, cuyo barco sigue parado en el puerto de Barcelona.

El estado de Leo Messi

"Está bien. Se ha entrenado hoy perfectamente y no puedo extenderme mucho más porque está muy bien".

Umtiti

"La situación de Samuel es diferente. Es posible que nos acompañe pronto, pero no sabría decir si va a ser el sábado o el martes. Lleva bastante tiempo de inactividad y lo tenemos que valorar".

Ajax-Real Madrid

"No sé si es gol, yo que sé".

¿Miedo de los árbitros al Madrid?

"No nos preocupa demasiado el Madrid, nos preocupamos de nosotros".

VAR

"Está ahí. Ya sabemos cómo son estas cosas. Siempre va a haber situaciones que se van a entender de una manera o de otra. Sin polémica esto sería mucho más pequeño y el fútbol amplifica mucho las cosas".

El árbitro Damir Skomina, consultando el VAR REUTERS

Agradecido a Open Arms

"El agradecimiento siempre es más por mi parte que por la suya. Traspasa un poco más lo que es el día a día y nos ocupa a todos. El fútbol parece que es muy importante, pero no lo es tanto cuando ves estas cosas. Espero que gracias a gente como Open Arms el mundo sea un poco más habitable".

Vivencias al participar en el proyecto

"Cuando se me acercó toda esta gente que me habían elegido a mí para ser el padrino de todo esto, me quedó un poco sorprendido. Poder colaborar con Open Arms me encantó. Me quedo con una buena sensación. A veces lo ves lejano porque hay gente jugándose la vida y en cierta medida al final sientes un punto de admiración por todos ellos. Poder colaborar con este gente, que son héroes, a uno le reconforta".

