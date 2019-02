La UEFA abre investigación a Sergio Ramos por forzar la amarilla

Hay 'caso Ramos'. La UEFA ha abierto una investigación para analizar la cartulina amarilla que vio el jugador del Real Madrid contra el Ajax y que habría forzado premeditadamente para cumplir ciclo en la vuelta y pasar limpio a los cuartos de final. Todo ocurrió después de que el conjunto merengue se adelantase en el marcador, que a la postre sería definitivo. El propio Sergio Ramos fue el encargado de hablar a pie de campo tras el choque y habló sobre esa polémica acción.

En primera instancia, el defensa andaluz comentó que si había forzado la amonestación: Viendo el resultado mentiría si dijera que no, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así". Sin embargo, más tarde se retractó a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el capitán del equipo blanco aseguró que no había forzado la amarilla. "En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", rezaba el mensaje de Sergio Ramos.

¿Qué dice la regla?

El artículo 31.3 dice que al abrir expediente a un futbolista ya existe un riesgo de que esté sea sancionado con de uno a dos encuentros por conducta antideportiva. Tanto el Real Madrid como el Ajax de Ámsterdam ya han sido informados de la situación y la resolución del caso se conocerá una vez que finalicen los duelos de ida los octavos.

Amarilla a Sergio Ramos

La UEFA publicó este jueves que había "iniciado una investigación disciplinaria basada en el artículo 31.3 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con las declaraciones del jugador del Real Madrid Sergio Ramos" en el partido frente al Ajax. De confirmarse el peor de los escenarios, el capitán sería baja para el duelo en el Santiago Bernabéu del próximo martes 5 de marzo y también en una hipotética ida de los cuartos de final.

[Más información: Sergio Ramos preguntó al banquillo para forzar la amarilla: "La busco"]