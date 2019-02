Sergio Ramos da marcha atrás y dice que no forzó la amarilla ante el Ajax

Malas noticias en el Real Madrid desde Amsterdam. Pese a la alegría del resultado final, Solari no podrá contar con Sergio Ramos de cara a la vuelta de los octavos de final contra el Ajax. El camero vio una cartulina amarilla en los minutos finales y cumplirá ciclo en la vuelta del Santiago Bernabéu. Ramos se explicó en redes sociales.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

El capitán del Real Madrid ha sido un seguro en la defensa y ha parado las acometidas del Ajax durante toda la primera parte. El central vió la amarilla durante los último minutos del encuentro y no podrá jugar la vuelta. Esta baja se presupone muy importante debido a la importancia de Ramos en la defensa y su liderazgo para todo el equipo.

◘◘◘¡¡OJO!! ¿HA FORZADO LA TARJETA @SergioRamos?"Sí, la verdad que viendo el resultado... Es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así".¡TODOS a #ChiringuitoMadrid YA! pic.twitter.com/UJvig1yYSC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 13 de febrero de 2019

El traspiés de Ramos en zona mixta

"¿Si he forzado la tarjeta? Bueno, sí, viendo el resultado mentiría si dijera que no. Lo he decidido así, era el minuto 88 y me perderé la vuelta. Animaré desde la grada".

Sergio Ramos y Reguilón, presionan a David Neres REUTERS

Esta tarjeta llegó en el partido 600 de Sergio Ramos con la camiseta del Real Madrid. Además, al cumplir el ciclo en la vuelta de octavos, le deja una mayor libertad durante los cuartos de final y las semifinales de la Champions, pudiendo descansar en la vuelta del Santiago Bernabéu.

Nacho, un remplazo de calidad para la defensa

Su puesto será bien ocupado por Nacho; el central español fue titular en el Johan Cruyff Arena debido al proceso gripal de Varane, por lo que se espera que en la vuelta, el defensa francés y el zaguero madrileño sean los encargados en esa zona del once.

Ahora, toda la plantilla madridista deberá estar centrado en el próximo partido contra el Girona. El conjunto blanco sigue en su búsqueda por el triplete, y tras la victoria frente al Ajax, el equipo deberá continuar presionando al FC Barcelona con triunfos y buen juego. Además, será una buena prueba de nivel antes del Clásico que decidirá uno de los dos finalistas de la Copa del Rey.

