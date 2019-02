El palo de Ibrahimovic a Cristiano tras su salida del Real Madrid a la Juventus

El fichaje de Cristiano Ronaldo fue una de las grandes sorpresas del mercado. El futbolista luso abandonó el Real Madrid asegurando que necesitaba un nuevo desafío en su carrera, algo que la Juventus le ofrecía. Sin embargo, esta afirmación fue muy controvertida debido a la hegemonía del conjunto de Turín en Italia.

Zlatan Ibrahimovic ha sido uno de los más críticos con las declaraciones del exjugador del Real Madrid. El futbolista sueco siempre ha sido protagonista por su carácter y sus polémicas declaraciones, y esta vez ha atacado a Cristiano Ronaldo por su 'desafío' en Italia.

El delantero de Los Ángeles Galaxy afirmó que fichar por la Juventus no es ningún desafío debido a la posición del club: "¿Cristiano dice que es un desafío firmar en un club donde ya es normal ganar la Serie A? ¿Por qué no eligió un club de segunda división hace unos años? Intenta convertirte en un campeón con un club de segunda división, llévalo a la primera división, ¡eso es un desafío! Es una tontería, firmar por la Juventus no es un desafío en absoluto".

Cristiano Ronaldo en un partido de la Serie A Agencia EFE

A pesar de estar en contra de las palabras de Cristiano, Zlatan se mostró feliz por como la Serie A está creciendo desde la llegada del luso: "Nunca dije que no era una gran transferencia, pero dije que no era un desafío elegir la Juventus. No es un desafío, si te unes a uno de los mejores equipos del mundo o si tienes una definición particular de desafío. Para mí, un desafío es unirse a un equipo y llevarlo lo más alto posible. De todos modos, es una gran cosa para el fútbol italiano, porque gracias a Cristiano Ronaldo, la Serie A está creciendo y me hace feliz porque la Serie A es mi segundo hogar".

[Más información en: Cristiano sigue un plan personalizado para el partido ante el Atlético]