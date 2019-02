Lopetegui, sobre el Madrid: "No tuve tiempo, es la mejor manera de explicarlo"

El Real Madrid despidió a Julen Lopetegui después de la dura derrota de los merengues por 5-1 en El Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou. Santiago Solari fue su sustituto, en principio de forma interina, pero los buenos resultados hicieron que el club le renovase y que siga en el puesto. Desde entonces, poco o nada se ha sabido del técnico vasco.

Sin embargo, ha roto su silencia en una entrevista para la BBC y al ser preguntado por el argentino y el club, y ha afirmado tener el entrenador "todo el respeto, así como también a los jugadores, que tuvieron una actitud fantástica". Muchos esperaban que hablase mal del conjunto blanco, pero todo lo contrario, el vasco declaró que nunca podrá "decir algo malo del Real Madrid".

Bajo su tutela el conjunto merengue tuvo un buen inicio y "el equipo jugaba bien, pero tuvimos tres semanas muy malas". En ese momento lo único en lo que pensaba es en "tener tiempo para encontrar una solución". Sin embargo, acabó siendo despedido y así lo justificó en la entrevista: "No tuve tiempo, es la mejor manera que tengo de explicarlo", afirmó Lopetegui.

Julen Lopetegui, tras la derrota 5-1 en El Clásico EFE

Para el exseleccionador español "estar en ese banquillo es una experiencia única para cualquier entrenador". También lastimó el no haber tenido más tiempo debido a los malos resultados, pero sin embargo afirmó que "hay que mirar al futuro", que ya es algo en lo que piensa, volver a entrenar.

El despido de la selección española

Respecto a su despido de la selección española tan solo dos días antes del debut en el Mundial de Rusia, el técnico reveló que no fue nada fácil porque "un día estaba en Rusia entrenando para la Copa del Mundo y al siguiente en el Santiago Bernabéu con un nuevo equipo".

En el vuelo de vuelta "no dije nada" en las cinco horas que duró. Fue un momento muy duro, no pudo dormir y "ni sabía donde estaba", lo que ejemplifica la dureza cuando se enteró de que Luis Rubiales le despedía. "No fue fácil" porque llevaba dos años preparando la cita mundialista y dos meses antes había firmado un nuevo contrato.

Su fichaje por los blancos fue anunciado dos días antes y el técnico reveló que los tiempo no los eligieron ni el Real Madrid ni él, sino que "no era honesto y mantener ese secreto durante un mes era imposible".

La Premier podría ser su destino

Julen Lopetegui está abierto a propuestas para volver a entrenar cuanto antes y, "si pudiera elegir, elegiría estar en las mejores ligas". Para el vasco "es una liga fantástica" y le gusta el fútbol en Inglaterra porque "respiras la atmósfera, el ambiente y el respeto a técnicos y jugadores", algo que le gustaría sentir.

Con estas palabras no quiso menospreciar a La Liga, que "es un campeonato fantástico también", que cuenta en sus filas con equipos, entrenadores y jugadores de un gran nivel.

