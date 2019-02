Courtois: "Sería bueno que Hazard fichara por el Real Madrid"

El futuro de Eden Hazard tiene locos a todos los medios de España e Inglaterra. La continuidad del belga en el Chelsea está más en el aire que nunca, lo que ha hecho que su vinculación con el Real Madrid haya crecido en los últimos tiempos, y más sabiendo que el futbolista blue termina contrato en 2020.

Los constantes guiños de Hazard al Real Madrid también han ayudado a que estos rumores aumenten todavía más, y que las preguntas a gente de su entorno y sus compañeros también hayan surgido. Este es el caso de Thibaut Courtois. El guardameta charló con VTM, medio de su país, y no escondió su preferencia para el futuro de su amigo.

El arquero afirmó que "sería bueno (que Hazard fichara por el Madrid), pero yo no puedo decir mucho más al respecto". No quiso mojarse mucho más porque, tal y como asegura, "es algo que él deberá decidir". Además, añadió que "el Madrid no sé si le quiere. Lo que sé es que es un jugador top y un amigo".

El culebrón del futuro de Hazard

Eden Hazard es el hombre del momento. Todo el mundo quiere saber qué hará el próximo verano, y el futbolista ya ha reconocido que tiene ya una decisión tomada, aunque no la va a hacer oficial hasta que llegue el momento oportuno. Todo apunta a que el próximo mercado veraniego será el momento en el que, de una vez por todas, el belga se convierta en futbolista del Real Madrid, pero eso dependerá del club blanco y las negociaciones con el Chelsea.

En el conjunto londinense han intentado todo para conseguir la renovación de su estrella. Le han ofrecido grandes cantidades de dinero, le han mostrado cariño públicamente y, según las últimas informaciones, están interesados en fichar a Zidane, con quien siempre ha querido trabajar. Sin embargo, el futbolista todavía no ha renovado y no parece que lo vaya a hacer, lo que parece un claro síntoma de su interés en firmar con el Real Madrid.

