Florentino Pérez revela que Benzema no se enteró del incidente de los cohetes

En la madrugada del martes al miércoles, los ultras del Ajax decidieron acudir al hotel de concentración del Real Madrid en Ámsterdam para no dejarles descansar. Estos radicales estuvieron durante varias horas tirando cohetes alrededor del edificio para no dejar descansar a los futbolistas del conjunto blanco.

◘¡SIGUIÓ DURMIENDO!◘Florentino CONFIESA que Benzema NO SE ENTERÓ de los PETARDOS de los ULTRAS del Ajax. #JUGONES pic.twitter.com/fIZJF72Wuo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 13 de febrero de 2019

Sin embargo, estos ultras no han conseguido su objetivo, al menos con uno de los futbolistas del Real Madrid. Tal y como ha reconocido Florentino Pérez este miércoles, Karim Benzema le reconoció que no se había enterado de nada y que había dormido tranquilamente. "Nada, algunos ni se han enterado, como Karim, yo le he preguntado", afirmaba el máximo dirigente madridista.

A pesar de esta anécdota, el incidente fue grave. Por ello, la policía ha detenido a cuatro de los radicales que estuvieron durante esas horas en el hotel del Real Madrid. El personal del hotel decidió llamar a las fuerzas de seguridad para que acabaran de raíz con estos actos. Además, la propia seguridad del Real Madrid ayudó a la policía a terminar con el lanzamiento de cohetes.

No es nada nuevo para el Real Madrid

Estos incidentes no son algo nuevo para el Real Madrid. Los futbolistas del Real Madrid ya sufrieron hecho parecidos con hinchas de otros clubes, como el Bayern Múnich o el PSG, y en ambos casos acabaron saliendo victoriosos de las eliminatorias de la Champions League.

