Drenthe: "Me enfadé cuando Mourinho me dijo que no tenía hueco"

Royston Drenthe guarda buen recuerdo de su etapa en el Real Madrid. Años después de su marcha, el holandés ha concedido una entrevista al diario AS en la que repasa cómo fue su paso por el conjunto blanco, además de comentar todos los temas de actualidad del equipo

El futbolista del Sparta de Rotterdam ha recordado una jugada en la que pudo cambiar su carrera, un mano a mano con Víctor Valdés que falló. "Si yo meto gol ahí es algo que nunca me podrían quitar en mi vida, pero no es algo que piense mucho", afirma. Además, destaca que ahora "ha cambiado tanto el fútbol... De mi época sólo quedan Ramos, Marcelo y Benzema. En el Barça, Messi y Busquets". Considera que "es todo diferente, pero en aquel momento haberle metido un gol al Barcelona... Estaba con la adrenalina. Recuerdo que teníamos muchos lesionados, Ramos tuvo que jugar de lateral izquierdo, Juande estaba temporal hasta que viniera Pellegrini... Pero eran grandes partidos".

Además, ha explicado cómo vivió su salida del equipo. "Mourinho me dijo que de Valdano", afirma. Además, afirma que "Mou me dijo al principio que si entrenaba correctamente y tenía mentalidad, tenía un hueco para mí. Que estaría con él. Iba todo bien, pero me dijeron de irme cuando quedaba uno o dos días para el cierre del mercado. Me llamó Mourinho y me dijo que le habían dicho desde arriba que me tenía que ir cedido". Explica que "le respondí que me había prometido un hueco y me dijo que tenía que elegir equipo porque aquí no había hueco ahora para mí. Me enfadé".

Vinicius, durante el derbi EFE

La explosión de Vinicius

Además, ha hablado sobre Vinicius y su gran momento. Destaca que "es muy chico aún" y que "tiene que hacer las cosas como piensa que tiene que hacerlas". Además, cree que "necesita a alguien a su lado, su padre o su agente, que estén fijos con él y sean serios con él. Que no miren por su dinero, que miren por él".

También ha dado su punto de vista sobre la marcha de Cristiano Ronaldo. Considera que "su salida fue demasiado fácil. Ni una vez escuché al Madrid decir que querían que se quedase. No le pusieron problema alguno para irse". Además, piensa que "nadie de los que lleguen al Madrid va a poder hacer eso. Y si pasa no estaremos vivos para verlo".

