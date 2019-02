Bale sufrió un golpe en Ámsterdam y será duda hasta última hora

El Real Madrid disputa este miércoles en Ámsterdam la ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo blanco aterrizó en la ciudad holandesa el martes y se ejercitó en el Johan Cruyff Arena en la previa del encuentro ante el Ajax. Una sesión en la que Gareth Bale sufrió un golpe que le podría acabar dejando fuera del partido, tal y como ha desvelado Jugones.

Entrenamiento del Real Madrid en el Johan Cruyff Arena Reuters

Según esta información, el extremo galés es seria duda para el partido y no se sabrá hasta última hora si finalmente Solari puede contar con él o no. El técnico argentino se ha llevado a 23 futbolistas hasta Ámsterdam, de estos, cinco deberán ver el choque desde las gradas del Johan Cruyff Arena. Uno de ellos podría ser el '11' blanco si no se recupera a tiempo de sus molestias.

También es una incógnita si Varane estará disponible. El central francés viajó a Holanda, pero víctima de un proceso gripal. Si el galo no puede jugar finalmente, su lugar en el centro de la zaga lo ocuparía Nacho. El que sí estará con total seguridad es Karim Benzema, quien no entrenó en la sesión del lunes por unas molestias en el cuello, pero que se ejercitó sin problemas una vez estuvo en la ciudad holandesa.

Bale no apuntaba al once

La presencia del extremo galés en el equipo titular estaba prácticamente descartada. Se presume que Santiago Solari continúe confiando en el tridente que ha conseguido que el Real Madrid remonte el vuelo en las últimas semanas, el formado por Lucas Vázquez en la derecha, Vinicius Júnior por la izquierda y Benzema en punta. El buen momento de estos tres jugadores ha provocado que el propio Bale o Asensio se hayan visto relegados al banquillo.

[Más información: El once del Real Madrid para el partido ante el Ajax]