Solari diseña el plan BBV para la parte clave de la temporada

El mejor Real Madrid de toda la temporada se está viendo en el momento más clave de ella hasta ahora. Los de Solari han dado con la clave y han recuperado la ilusión dentro del vestuario y entre los aficionados. Gran parte de la culpa la tiene la vuelta de varios jugadores como Ramos o Modric a su mejor forma.

Pero este Madrid todavía tiene margen para ir a más. Otras de sus estrellas todavía pueden mejorar, concretamente Gareth Bale. El galés que volvió hace unas pocas semanas está yendo poco a poco pero el objetivo no es otro que acabe siendo titular en el once. Ha de serlo por el rendimiento que ofrece en su mejor nivel y al que aspira llegar en un año en el que se esperaba tanto de él.

Bale, de menos a más tras su vuelta

En su regreso tuvo luces y sombras. Pasó de puntillas por El Clásico, pero en el derbi volvió a ser determinante. Salió desde el banquillo, como en el Camp Nou, pero lo hizo totalmente desatado. Se le vio con ganas, atrevido, lo que supuso el 1-3 final. Entró por Vinicius, quien le ha quitado el sitio en el último mes, pero es clave conseguir que ambos encajen en el mismo sistema. Junto a Benzema, ellos dos son fundamentales para soñar con La Decimocuarta y, por qué no, con el triplete.

Bale celebra el 1-3 en el Metropolitano con sus compañeros. Efe

Lucas Vázquez se ha asentado en el once junto a Benzema y Vinicius. El gallego convence a Solari y ha aportado ese equilibrio ataque-defensa tan importante en un momento para recuperar la confianza. Su desempeño, además, ha ido a mejor en los últimos partidos, pero no es tan incidente de cara a portería como lo pueden ser Bale o Vinicius. De hecho, se espera que siga estando en el once por un tiempo más, pero el siguiente paso del Madrid lo debe dar la BBV.

Con Bale se va poco a poco. Es importante que no tenga ninguna recaída y que vaya recuperando forma y confianza de forma gradual. su gol en el Wanda fue muy importante, su celebración estaba cargada de rabia y mandó un mensaje a todos -más allá de su 'corte de mangas' a la afición atlética-. El Expreso de Cardiff está de vuelta y ahora tendrá en la Champions League su siguiente prueba. No se esperan cambios en el once contra el Ajax respecto al derbi, pero si alguien debe de entrar ese es Bale.

Vinicius y Reguilón celebran un gol del Real Madrid. Foto: Twitter (@sergio_regui)

La BBV ya se probó contra el Alavés

La BBV se probó contra el Alavés, con Bale en la izquierda y Vinicius en la derecha en la primera parte, pero con los roles cambiados en la segunda. Bale no estuvo especialmente destacado y cuando el brasileño más brilló en el costado zurdo marcando en el 80' ya sin el galés sobre el campo. Pero ese Bale no es el de ahora y Vinicius va aprendiendo lecciones a paso acelerado.

¿Quién ocuparía la banda derecha? Bale ya tiene el antecedente de la época Cristiano en la que casi siempre jugó desde la derecha. Está hecho a ese sitio, aunque es evidente que lo hace mejor desde la izquierda. Si es él quien debe tirar del ataque blanco, la izquierda es su banda. Vinicius tendría que moldearse a la banda derecha, allí en principio perdería ese regate tan suyo hacia dentro desde la banda, aunque ya ha demostrado que es capaz de reinventarse. Se vio en el Wanda, donde pilló a todos los rivales por sorpresa moviéndose con el balón hacia fuera. Se dice que los grandes jugadores se entienden sobre el campo como sea y Solari tiene en sus manos un tridente para soñar.

