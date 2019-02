El Johan Cruyff Arena acoge el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. El Ajax de Ámterdam recibe al Real Madrid, en un partido al que el equipo blanco llega como favorito, en especial después de los últimos resultados conseguidos. Solari ha analizado en rueda de prensa el encuentro de la máxima competición continental. El argentino ha estado acompañado por Thibaut Courtois.

Solari: "¿Aspirar a hacer historia? Aspiro a ganar el siguiente partido"

El carácter de Sergio Ramos

"Tiene un carácter maravilloso, tremendamente competitivo. Por eso ha jugado esa cantidad de partidos en el Real Madrid. El Real Madrid de los últimos años tiene el sello de su carácter. Ojalá le tengamos durante otros tantos partidos".

¿Marcelo o Reguilón?

"No, no lo sé. No te la puedo contestar todavía. Nos queda un entrenamiento, ya el miércoles veremos".

Piropos a Marcelo

"Marcelo es un grande. Es nuestro segundo capitán, es un emblema del club, siempre pone al Madrid por delante de todos. Se está entrenando muy bien, como el resto de jugadores".

El siguiente partido, el más importante

"Esta profesión es así. El fútbol es un partido, luego otro, luego el siguiente. Cunado se pierde está todo mal y cuando se gana está todo bien. Los que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a competir y el partido más importante es el siguiente, ahí ponemos el foco. Del resto estamos mucho menos pendientes que el resto. Está bien que sea así".

El Johan Cruyff Arena

"Tenemos grandes recuerdos de este estadio. A partir de esa Champions se ganaron muchas otras y esperemos que siga así. Encaramos el partido con toda la humildad y con el mismo espíritu que hemos enfrentado los últimos partidos".

Todos preparados

"Todos los jugadores, creo no, estoy convencido, están preparados para jugar cualquier partido".

Análisis del Ajax

"No creo que estén pasando por un mal periodo, no estoy de acuerdo. Me parece que están haciendo una buena temporada. Tiene buenos jugadores, hacen bueno juego y tienen buena dinámica. A todos los rivales hay que respetarlos, me refiero a los rivales del Ajax. Algún mérito habrán hecho para ganarles".

Solari, en rueda de prensa previa de la Champions Reuters

Factor Pintus

"Tanto los preparadores físicos como el cuerpo médico, como los fisios, como toda la gente que nos ayuda en muchas áreas, son muchas, incluso vuestros colegas de prensa, hacen lo mejor posible en su parcela para que los jugadores estén lo mejor posible. Todos tienen un pedacito de mérito cuando van las cosas bien, pero el mayor mérito siempre es de los futbolistas".

Aspiración del vestuario

"Yo aspiro a que hagamos ante el Ajax un partido igual de serio que el que hicimos contra el Atlético. Esa es mi máxima aspiración y también la de los jugadores. Esa es la aspiración de los que competimos, miramos al siguiente partido".

Declaraciones de Guardiola

"No tengo nada que agregar".

No quiere polémicas con Marcelo

"Marcelo es un grande, trabaja con alegría cada día y nos ayuda mucho".

