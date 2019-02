Sergio Ramos rebaja la euforia en el vestuario: "No se ha ganado nada..."

El Real Madrid pasa por un momento dulce tras sus recientes visitas al Camp Nou y al Wanda Metropolitano. Los resultados acompañan la mejoría que ha tenido el equipo y han devuelto algo muy importante tanto en la plantilla como en la afición: la ilusión. El equipo se ve aspirante a ganarlo todo, pero Ramos ha querido dar un leve toque de atención.

El capitán, según apunta Jugones, habría mantenido una charla con el vestuario antes de poner rumbo a Amsterdam, donde este miércoles afronta el Madrid la ida de los octavos de Champions frente al Ajax. El motivo de esta no sería otra que rebajar la euforia dentro del vestuario y seguir con la premisa de trabajo y más trabajo.

"Quien se venga arriba ya sabe donde está la puerta"

"Quien se quiera venir arriba ya sabe donde está la puerta", dijo Ramos a sus compañeros. "Hay que seguir trabajando y peleando. No se ha ganado nada", añadió. El capitán merengue ha hecho hincapié en seguir como hasta ahora, con la fórmula que les ha permitido salir del charco en el que estaban para volver a soñar con todo.

Sergio Ramos celebra su gol al Atlético de Madrid REUTERS

La primera piedra en el camino será el Ajax y Ramos no quiere relajaciones precisamente en este momento. Al igual que se vuelve a soñar con todo, no hay nada ganado por ahora. La Champions es prioridad siempre en el club blanco y los octavos deben de ser un mero trámite para el equipo que lleva ocho semifinales consecutivas y el objetivo no es otro que alzar la cuarta consecutiva.

[Más información: El Madrid se pone en modo Champions: licencia para soñar con la cuarta seguida]