La Juve supo que Cristiano quería fichar antes de los cuartos de Champions

El pasado mercado de fichajes estuvo marcado, en gran parte, por el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín. El extremo portugués terminaba así todos los rumores que había despertado después de sus declaraciones al finalizar el partido entre el Real Madrid y el Liverpool que concluía con La Decimotercera.

El futbolista portugués se mostró molesto en el conjunto blanco y terminó saliendo hacia el equipo italiano. Pero hasta ahora, no se había conocido la otra parte de la negociación. Sin embargo, Fabio Paratici, director deportivo de la Juve ha comentado, en una entrevista a La Gazzetta dello Sport, como fueron las conversaciones.

Paratici ha hablado sobre las negociaciones con Jorge Mendes, agente del futbolista portugués. "Mendes me miró y me dijo 'no me vas a creer pero Cristiano, si se va, quiere ir al Juventus. Acuérdate de que es menos extraño de lo que puedes imaginar. Luego hablamos'".

Tras ello la Juve se preparaba para mover el mercado, pero tenían dos opciones diferentes: "Después de hablar con Jorge Mendes, tenemos una reunión en el club y le digo a Andrea Agnelli (presidente de la Juventus) que hay dos maneras de motivar al equipo. Una es fichar a Cristiano Ronaldo. La otra, ir a por Icardi y desatar un lío increíble. Pero no era mi objetivo".

Cristiano Ronaldo, en un partido de la Juventus de Turín Reuters

Cristiano se reafirma con goles

El fichaje de Mauro Icardi podría haber sido una gran bomba en el mercado. El jugador es la pieza clave para el Inter de Milán, uno de los tres grandes de Italia, y gran rival de la Juventus, por lo que su fichaje por la La Vecchia Signora hubiera desatado un gran revuelo en Italia.

Finalmente, el club se decidió por Cristiano Ronaldo, quien ha reafirmado la decisión del equipo y se ha convertido, con sus 18 goles, en el máximo goleador de la Serie A. Despejando así todas las dudas que comenzaron desde la noticia de su fichaje debido a su edad y el nivel, teóricamente más bajo, de la liga italiana en comparación a la española.

