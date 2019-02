Thibaut Courtois ha sido protagonista en la previa del partido entre el Ajax y el Real Madrid. Los blancos visitan el Johan Cruyff Arena en la ida de los octavos de final, un duelo importante, en el que el conjunto merengue buscará sacar un buen resultado para encarar con garantías el choque de vuelta en el Santiago Bernabéu. El guardameta belga ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Solari.

Courtois: "Cuando juegas en el Madrid optas a ganarlo todo"

Con todo en defensa y en ataque

"Creo que lo más importante es que cuando defendemos lo hacemos con once y cuando atacamos lo hacemos con once. Es nuestra disciplina y creo que lo hacemos muy bien".

Opción de ganarlo todo

"Cuando juegas en el Real Madrid optas a ganarlo todo. Nosotros intentamos llegar a la final de Copa, llegar a la última jornada de Liga para pelear el título e igual en Champions. Cuando juegas en el Real Madrid es lo que toca".

El VAR, novedad en octavos de la Champions

"A mí me gusta el VAR, tuvimos una experiencia muy buena en el Mundial. Creo que en el Mundial se hizo muy bien. En España también, aunque a veces no se saben muy bien las reglas. Hay veces que solo se interviene cuando es un error manifiesto y es algo que la gente no sabe. Pero creo que para que el fútbol sea más justo es bueno tener el VAR".

¿Qué sabe del Ajax?

"Yo sé mucho del Ajax. Creo que tiene muy buen equipo. Han comprado a jugadores como Blind o Tadic, y tienen nuevos talentos. Tienen muy buen equipo, que saben jugar bien, que tocan bien la pelota. Hay que tener mucho cuidado con ellos".

No será un partido sencillo

"Creo que el Ajax ha demostrado en la Champions que es muy buen equipo, también contra el Bayern. Todos tenemos mucha esperanza y tenemos que darlo todo. No creo que vaya a ser un partido fácil. Creo que ningún jugador va a pensar que será un partido fácil".

El Madrid mete miedo

"No es que sea ahora más difícil ganarnos. En octubre tuvimos un mes muy malo. Ahora ven que jugamos muy bien e igual nos tienen más miedo. Estamos ahí para lucharlo todo. Ojalá estar ahí en todas las competiciones y llegar a la Champions lo más lejos posible".

Courtois en rueda de prensa REUTERS

Jugar adelantado

"La Roma, por ejemplo, quería jugar desde atrás. Por eso los porteros tenemos que jugar más arriba, creo que en Roma lo hice bien así. Es un riesgo porque si calculas mal puedes cometer un fallo fuera del área. Para un portero siempre es difícil, pero para el equipo es bueno que el portero ayude ahí atrás".

El Madrid, siempre favorito

"Yo creo que sí. Cada año si preguntas a todos los equipos, los jugadores van a decir que el favorito a ganar la Champions es el Real Madrid. Hay que ir poco a poco".

Portero del Ajax

"En los primeros partidos tuvo mala suerte. Pero a veces a un portero le pasa, puedes encajar goles que no son tu culpa. El otro día hizo un fallo jugando desde atrás, pero es normal cuando tu equipo juega así. Pero creo que es un buen portero que ha dado muchos puntos al Ajax y que ha ayudado a llegar hasta aquí en Champions".

Pensar partido a partido

"Hay que ir partido a partido, aunque suene aburrido o pesado. No podemos pensar en la semifinal de la Copa, ahora tenemos Champions, tenemos que ir a Girona antes... Ojalá podamos optar a las tres copas".

