Alerta Exequiel Palacios: se rompe el peroné derecho y estará 45 días de baja

Exequiel Palacios se ha roto. El joven futbolista ha sufrido una rotura proximal del peroné derecho que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante 45 días. La lesión se produjo en el triunfo de River Plate por 2-0 ante Racing de Avellaneda, en la Superliga Argentina.

"No podía dejar a mi equipo con 10", declaró Palacios al término del encuentro, en el que aseguró que estuvo jugando con dolor durante los minutos finales. El centrocampista no podrá entrenar con normalidad hasta mediados del mes de marzo. Sin duda, una baja sensible para el campeón de la Copa Libertadores.

"Ahora voy a ver a los médicos y ellos sabrán lo que tengo", dijo al término del partido, anticipándose a la gravedad de su lesión. Palacios estaba cuajando una buena temporada con los Millonarios y trastoca los planes de Marcelo Gallardo, que venía contando con el de forma habitual en las alineaciones.

El Real Madrid, detrás de él

El futbolista ha sonado en los últimos meses como un posible refuerzo para el conjunto blanco. Incluso se habló de él para llegar en el mercado de invierno. Su progresión futbolística le avala para llegar como refuerzo de calidad al Real Madrid. Con 20 años, el futbolista se ha convertido en una pieza importante para Gallardo en el conjunto millonario a base de calidad y buenas actuaciones.

La pasada temporada ya estuvo cerca de salir del River Plate por falta de oportunidades, pero su crecimiento y progresión hicieron que se quedase en el equipo hasta convertirse en lo que es hoy: una pieza clave en un equipo que ha conquistado la mayor competición de clubes del fútbol sudamericano. Además, de consumarse el fichaje, compartiría una característica con el entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, que vistió ambas camisetas durante su etapa como futbolista.

