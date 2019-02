Albert Luque: "El problema con Isco tiene poca solución"

Albert Luque, el gran delantero español que militó en el Deportivo, Mallorca o Ajax entre otros habló en AS sobre la próxima eliminatoria entre el equipo holandés y el Real Madrid y el momento en el que llegan ambos equipos.

En primer lugar el catalán analizó las que pueden ser las claves de la eliminatoria: "Si el Ajax tiene la posesión, le puede hacer mucho daño al Madrid porque es gente muy joven y con mucho talento. Sin embargo, si el Madrid le mete un ritmo alto de presión y le quita la pelota, el Ajax tiene pocas opciones. Ellos son el mejor club de Holanda, junto con el PSV, y están acostumbrados a llevar el peso de los partidos".

Aunque tiene claro que si el Real Madrid "mantiene el nivel de los últimos partidos", es el "claro favorito", pero si el equipo blanco se descuida no lo ve tan claro. Una de las grandes razones de la mejora del Madrid, ha sido su entrenador, para Solari, Luque no tiene más que buenas palabras: "Me parece magnífico lo que está haciendo Solari. Fuimos compañeros en el curso de entrenadores y me alegro mucho de lo bien que lo está haciendo. Es la leche. Está demostrando mucha personalidad. Si ha tenido que sentar a Marcelo, a Bale o a Isco lo ha hecho. Hay que quitarse el sombrero con él".

Luque cree que "nadie se esperaba el nivel que está mostrando Solari en una situación tan complicada como cogió al Madrid". "En el momento que es cesado Lopetegui, muchos técnicos con experiencia le dijeron no al Madrid porque ese banquillo era una patata caliente, pero él aceptó el reto y lo está haciendo de maravilla", señaló.

Precisamente Isco es uno de los jugadores que no está pasando por su mejor momento, y el ex del Ajax no ve una posible solución al problema: "Solari ha tomado decisiones muy complicadas con jugadores muy importantes, como por ejemplo Isco. Para mí, era el mejor jugador español que teníamos. Con Zidane, tampoco empezó jugando, pero se rebeló trabajando a tope y se ganó tanto a Zizou como al Santiago Bernabéu, pero creo que con Solari le ha faltado un poco esa actitud. Además, ha aparecido Vinicius, y Lucas Vázquez lo está haciendo espectacular. Yo veo que el problema con Isco tiene poca solución. Fuera de forma es un jugador del estilo de Marcelo, que le cuesta mucho tiempo coger la forma si sale del equipo. Y en el Madrid lo que no hay, es tiempo".

Vinicius y la posibilidad del triplete

Vinicius es otro de los grandes nombres de este Real Madrid, aunque como Luque, había muchos que no creían en él: "Cuando llegó, yo fui de los que dijeron que me parecía una locura darle tanta responsabilidad a un chico tan joven en un momento tan complicado. Entró en el equipo en un momento en el que el Madrid era una caja de bombas, pero él ha demostrado un nivel impresionante y se ha echado el equipo a la espalda. A mí me ha impresionado. Tiene que seguir creciendo, pero creo que puede alcanzar un nivel de crack total".

Por último valoró las posibilidades del equipo blanco de conseguir alzarse con el triplete a final de temporada: "Creo que el triplete es pedirle mucho al Madrid. Contra el Barcelona mostró un gran nivel y en algunos momentos hasta le quitó la posesión. Unos días después le ganó al Atlético con autoridad, pero tengo la sensación de que cuando lleguen los cuartos o las semifinales de Champions, va a echar de menos los goles de Cristiano".

