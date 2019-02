Vinicius se gana el respeto: la estrella que lo cambió todo en el Madrid

Ha nacido una estrella. Vinicius Júnior se ha consolidado esta semana en dos de los tres escenarios más complicados de toda España, el Camp Nou y el Wanda Metropolitano (el tercero es el Santiago Bernabéu). El Clásico y el derbi eran las pruebas definitivas y las ha pasado con nota. Este talento precoz va a velocidad crucero.

Los partidos grandes no le achantan, al contrario, hacen que se crezca todavía más si cabe. Contra el Atlético volvió a ser decisivo, sobre todo en una maravillosa primera mitad. Tiró el equipo hacia delante y provocó un penalti que daba la sensación que antes o después iba a llegar. Lo veían venir todos, incluso Godín y Giménez que no daban a basto para frenar el huracán brasileño. Al final le tocó al segundo.

Simeone no fue capaz de frenar a Vinicius

Con 18 años, Vinicius ya es tomado como uno de los jugadores más peligrosos de todo el Real Madrid. Se ha ganado el respeto de todos y cuenta con el factor de que todavía no se le conoce bien. A Simeone le sorprendió. En lugar de tirar las diagonales que suele hacia dentro, en el Wanda se movió más hacia fuera y pilló a todos descolocados. Su centro medido al milímetro con el exterior para Lucas fue increíble. Un recurso nunca visto en España a Vinicius, porque esa es su mayor ventaja al tiempo que sigue creciendo: es imposible tenerle estudiado en tan poco tiempo.

Vinicius, ante las protestas de los jugadores del Atlético en el derbi EFE

Los rivales ya le tienen como un adversario a temer. Los defensores del Cholo se emplearon con dureza para frenar a Vinicius, sin demasiado éxito visto el resultado final. Tanto dentro del campo con fuera era el enemigo número uno y así se lo hicieron saber los aficionados del Metropolitano a su salida del campo. Los colchoneros le pitaron cuando abandonaba el campo para que entrara en su lugar Bale. Una pitada más de resignación que de otra cosa ante lo que acababa de hacer el chaval sobre su campo, imbatido este año en Liga hasta ahora. Tampoco fue mucho consuelo que saliera Vinicius, ya que el galés entró al campo como un fulgor.

Del Cerro del Espino a calentar el Wanda

Vinicius ha dejado de ser un niño. Aquel niño que fue 'maltratado' en el Cerro del Espino meses atrás recibiendo incluso un bocado en la cabeza. Ya no es ese niño que costó 45 millones de euros y empezó en el Castilla. Se ha ganado el respeto y el temor de compañeros y rivales. Ahora ese niño es la sensación de toda Europa y los equipos contra los que juega le deben tomar en cuenta si no quieren tener problemas. Y aún así, Vinicius parece que se las ingenia para hacer de las suyas.

No tiene límites y no hay que ponérselos. Solari le ha dado rienda suelta y él no deja de sorprender. Todo ello con una actitud ejemplar. En el Wanda, por ejemplo, resaltó su celebración del gol de Bale. Salió escopetado del banquillo con una sonrisa en el rostro para felicitar a su compañero. Por eso Vinicius se ha ganado a todo el mundo, él es ajeno a los elogios y se dedica a lo suyo, trabajar y disfrutar de su sueño de jugar en el Real Madrid. Porque, al fin y al cabo, sigue siendo un niño de 18 años que se ha hecho notar en un mundo de hombres.

[Más información: Butragueño: "Tenemos que proteger a Vinicius"]