Reguilón se hace mayor: ya no depende de Marcelo

Tres figuras sobresalieron en el derbi que se llevó el Real Madrid este sábado frente al Atlético: Solari, Vinicius y Reguilón. El técnico dio un baño a Simeone, el brasileño confirmó su luz y el canterano se consagró en su primer partido de altura desde que está en el primer equipo. Protagonista en el Wanda, ha dado un puñetazo sobre la mesa.

Fue una pesadilla para los atléticos. Seguro como siempre en defensa, tuvo muy buen criterio en ataque. Cada vez se le ve más suelto en el plano ofensivo y los de Simeone solo le pudieron frenar a base de patadas. Reguilón fue derribado una y otra vez, con dureza, provocando varias amarillas, pero eso no le frenó para hacerse grande en el derbi.

Reguilón se consagra en el derbi

Es la quinta jornada consecutiva que Reguilón parte de inicio en Liga. Solari le ha dado la titularidad en el campeonato doméstico, pero quiere más. La razón era que Marcelo no estaba bien (desde su cambio en la Real no juega en Liga) y el brasileño tenía la Copa para foguearse y volver a su forma para recuperar la titularidad. Pero El Clásico le volvió a señalar y Reguilón se confirmó en el derbi. La titularidad de Reguilón ya empieza a ser por su gran nivel y no por el bajón de Marcelo.

Correa dispara a portería ante Reguilón REUTERS

Lo tendrá difícil Marcelo recuperar su sitio. Se va quedando sin gas al ritmo que Reguilón no para de crecer. La seguridad que aporta el canterano frente a las dudas del brasileño, como se vio en el Camp Nou. El contraste es radical y eso puede provocar que Reguilón juegue algo más que La Liga. Se lo ha ganado y este miércoles Solari tendrá que decidir en Champions contra el Ajax, pero todas las miradas están puestas en la vuelta de Copa contra el Barcelona. En ese partido se decidirá si Reguilón es de verdad ya sueño del carril zurdo blanco.

Marcelo espera por detrás de Reguilón

Reguilón ya no tiene que mirar a Marcelo. Ahora se mide con sí mismo y jugará mientras siga dando ese rendimiento. El brasileño se va quedando sin oportunidades para reivindicarse, aunque Solari no está por la labor de apartarle como sí lo está Isco. El valor del segundo capitán es muy importante, pero ahora está en una segunda línea de la que no saldrá hasta que Reguilón dé un resquicio de bajada de su nivel.

La decisión final está en la mano de Solari quien no dudó en dar paso a Reguilón y ahora le puede asentar definitivamente en la titularidad. No tiene miedo a tomar este tipo de decisiones, como se ha podido comprobar. La Champions y la Copa valorarán si quiere ir más allá con su apuesta por Reguilón. Méritos está haciendo y su derbi es para consolidarse en el once. El paso de testigo definitivo está más cerca, pero nunca hay que dar por muerto a Marcelo. Aún le queda pila y en una temporada tan difícil tiene margen para volver a ser el de siempre.