Por qué el Madrid de Solari es mejor que hace un mes: las cinco claves del cambio

Solari ha cambiado el chip del Real Madrid en el último mes. La situación del conjunto blanco ha cambiado radicalmente y, sobre todo, se ha recuperado algo muy importante: la ilusión. El empate en el Camp Nou y la victoria en el Wanda Metropolitano chocan de lleno con el empate contra el Villarreal y la derrota frente a la Real que se enganchaban hace apenas unas semanas.

El Madrid se ve preparado para luchar por todo en un momento decisivo: llega con algo de ventaja a la vuelta de las semis de Copa, afronta ya los octavos de Champions contra el Ajax y está en pleno ascenso en La Liga, cuando muchos la daban por perdida. Varias son las claves que han llevado al Madrid a estar donde está de la mano de Solari en apenas un mes.

Benzema y Ramos, los líderes

En el momento en el que más se les necesitaba, los líderes naturales del Real Madrid han dado un paso adelante. El capitán y el '9' del equipo han asumido las responsabilidades y tiran del equipo. Los números no engañan y es que ambos son los máximos goleadores de Solari: Benzema con 12 y Sergio Ramos con 8 (empatado con Bale). Sobre el campo son la extensión de Solari, el galo por su forma de entender el juego y el camero por carácter.

Karim Benzema celebra su segundo gol al Espanyol REUTERS

Los dos tienen mucha culpa de que el Real Madrid ya empiece a olvidarse definitivamente de Cristiano Ronaldo. Con ellos el liderazgo no falta y han aparecido en momentos complicados para el equipo. Son, junto a Marcelo, los más que más llevan dentro de ese vestuario en el que son los jefes, ahora más que nunca.

Renovación: Vinicius y Reguilón

Solari no ha tenido miedo a tomar decisiones, de no ser así no habrían sido titulares jugadores como Vinicius, Reguilón o Marcos Llorente. Los dos primeros de hecho ya están asentados en el once y el tercero podría estarlo perfectamente de no haber pasado por dos lesiones, la última en el Camp Nou (donde fue titular por delante de Casemiro). La juventud ha dado un golpe de aire fresco al equipo que se necesitaba.

Vinicius es uno de los pilares y un generador de peligro constante, Reguilón ha dado la seguridad en defensa que faltaba en el carril zurdo y Llorente, gracias a su empleo atrás, permite que Modric y Kroos se suelten arriba. Los tres han ido haciéndose con un sitio a base de trabajo y sin ruido, lo que va relacionado directamente con el punto siguiente.

Isco Alarcón, en el banquillo del Santiago Bernabéu EFE

Meritocracia en el once

Isco y Marcelo. Los dos son los grandes señalados de Solari desde que está en el primer equipo y se ha visto todavía más agravado en el último mes. Isco apenas ha jugado un partido de titular en 2019 (contra el Leganés) y ha sido más protagonista por las polémicas que por aprovechar los pocos minutos que tiene. Marcelo quedó señalado en la derrota contra la Real Sociedad y desde entonces no ha vuelto a ser titular en La Liga. Lo de Isco parece que no hay solución y al caso Marcelo cada vez se le ponen más tintes de seguir el mismo camino.

Sergio Ramos: "Quedan muchos puntos en juego, vamos a luchar por La Liga"

El Madrid echa el telón en defensa

Durante la primera parte de la temporada, el Madrid ha pasado por continuos problemas en defensa que ahora se han acabado de golpe. Tiene su por qué. Sergio Ramos y Varane han alcanzado su plenitud física, Carvajal se ha olvidado de las lesiones y Reguilón ha dado la seguridad que aportaba por su banda. En El Clásico solo el lado de Marcelo pasó por apuros y en el derbi apenas se concedieron oportunidades.

Nacho, con Pintus, entrenando en Valdebebas

El efecto Pintus en el equipo

Solari ha encontrado en Antonio Pintus su mejor socio, como ya hiciera Zidane durante sus dos últimos años en el Real Madrid. Con la salida de Lopetegui, el preparador físico dio un paso adelante en el trabajo con el equipo y los frutos se ven a primera vista. Modric y Kroos están a pleno rendimiento tras haberlo pasado mal en la primera parte de la temporada, sobre todo el croata. Otros como Ramos, Varane o Casemiro también han mejorado y, lo más importante, se ha vaciado la enfermería.

