Isco no llega a la Champions: sufre una dorsalgia-cervicalgia aguda

Los problemas se acumulan para Isco. El futbolista malagueño atraviesa por su momento más difícil desde que está en el Real Madrid. Cuenta poco para Solari, por no decir casi nada, y ahora le suma a eso una lesión que sufrió el pasado viernes en la sesión previa al derbi. Se tuvo que retirar con molestias en su espalda y se quedó fuera de la convocatoria para el Wanda.

Casi descartado para el Ajax

El Real Madrid ha dado a conocer el parte médico de Isco este domingo en el que se indica que sufre dorsalgia-cervicalgia aguda. El tiempo de baja es toda una incógnita por ahora, pero no estará disponible para el partido de Champions del próximo miércoles contra el Ajax, que se disputará en el Amsterdam Arena.

Isco deberá parar aunque no se espera que sea por mucho tiempo, si no hay nada grave. El malagueño lleva meses relegado al banquillo. En Liga no es titular desde el pasado 28 de octubre contra el Barcelona y con Lopetegui en el banquillo y no sale de inicio desde los octavos de Copa contra el Leganés. Mucho tiempo sin entrar en los planes de Solari y sin una solución en el horizonte.

Isco Alarcón sale del túnel de vestuario del Santiago Bernabéu REUTERS

El propio Isco explotaba recientemente en redes sociales denunciando las pocas oportunidades que recibía por parte de su entrenador, a diferencia de sus otros compañeros. Además, en este tiempo que lleva jugando minutos residuales, otros compañeros suyos como Vinicius o Lucas Vázquez se han hecho un sitio, mientras Bale y Asensio van volviendo poco a poco. Isco está en la enfermería y al final de la cola.

[Más información: Isco: "Cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros..."]