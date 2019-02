Vinicius, de un derbi a otro: el Atlético cierra el círculo

Todo comenzó un 29 de septiembre en el Santiago Bernabéu. Aquel día Vinicius saltaba al césped con la camiseta del primer equipo del Real Madrid. Lo hacía por primera vez y en el coliseo blanco. El partido no era otro que un derbi. Ahí comenzó el camino del brasileño que le ha llevado hasta estar en estos momentos asentado en el primer equipo.

Aquel día Vinicius apenas jugó tres minutos. Lopetegui le dio una breve oportunidad, difícil, pero ya solo el mero hecho de verle preparado en la banda puso a muchos madridistas nerviosos. Esperaban que hiciera algo mágico y vaya si lo ha hecho en estos meses. Aquel derbi acabó 0-0, pero no contó con Vinicius desde el principio.

Con Solari la cosa ha cambiado. Vinicius no solo es uno más en el primer equipo, sino que en este 2019 se ha afianzado en el once titular del Real Madrid. De hecho, Vinicius es una de los pilares a los que se agarra el club blanco para su visita al Wanda Metropolitano. Será su primer derbi de verdad y amenaza con darse a conocer en los derbis a la primera de cambios.

Vinicius Júnior, de espaldas EFE

El Clásico ya sabe quién es Vinicius

Donde ya le conocen es en El Clásico. El pasado miércoles jugó su primer partido contra el Barcelona y no decepcionó. Vinicius tiró del ataque del Madrid y aunque se le apunta que desperdició varias ocasiones claras de gol, él no cesó en su empeño. El peligro que genera ahora mismo no lo crea ningún otro jugador en el equipo. El escenario (un Clásico, de los más espectaculares del mundo) no le quedó grande y dejó huella para los que vendrán por delante, que serán bastantes.

Para el derbi volverá a tener una gran oportunidad en el Real Madrid. Apenas tres días después de El Clásico, Solari podría hacer cambios en su once, pero parece que en ataque las dudas sobrevuelan el extremo derecho. Lucas Vázquez, titular y goleador en el Camp Nou, podría dejar su sitio para Bale o Asensio, jugadores en los que está empeñado Solari en recuperar por todo lo que pueden aportar al Madrid. A ellos parece haberles quitado el sitio Vinicius, quien después de su actuación contra el Barça se ha afianzado más si cabe en el once titular.

Benzema y Vinicius combinan ante la defensa del FC Barcelona REUTERS

Escribir su nombre en el derbi

Si la trayectoria de Vinicius se midiera por fases, este derbi podría cerrar la de adaptación. Cambiar de un derbi a otro el banquillo por la titularidad en un salto muy grande y, sin duda, está cumpliendo con los plazos muy rápido. En menos de cinco meses ya se ha asentado en el primer equipo y ahora entra en una fase de confirmación para posicionarse como uno de los hombres fuertes del equipo. Por eso es tan simbólico para Vinicius este derbi en el Wanda Metropolitano. Otras leyendas del Madrid como Raúl o Cristiano estallaron el feudo colchonero en el pasado y Vinicius llega con el objetivo de seguir escribiendo páginas en su historia de leyenda que apenas empieza a ver salir sus primeros brotes.

