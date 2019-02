Ratas de peluche y escupitajos: la afición del Atleti maltrata la placa de Courtois antes del derbi

La visita de Thibaut Courtois al Wanda Metropolitano con el Real Madrid era muy esperada por los aficionados del Atlético. No para bien y así se ha reflejado durante el mediodía en los alrededores del estadio siendo la placa del portero belga el objeto del enfado de los colchoneros. Esta aparecía con ratas de peluche sobre, escupitajos y una 'X' que la cubría.

El Wanda tenía preparado un recibimiento caliente para Courtois y ya lo dejaron saber por el estado en el que quedaba la placa de este. Una placa que en 2017 visitaba con el Chelsea, cuando se enfrentaron en Champions, de lo cual presumía el Atlético a través de sus redes sociales: "¡Bienvenido, Tibu! Hiciste historia y tu placa es más que merecida. Un abrazo de toda la familia atlética".

La placa ahora es apenas ilegible y es que los atléticos no quieren recordar al que un día fue su portero y que ahora viste la camiseta de su gran rival. Courtois ya se veía venir el recibimiento caldeado que le esperaba y así respondía en una entrevista reciente: "Todo se limita a las redes sociales o a escupir y manchar mi placa del estadio. No importa. Si eso les hace felices, bien por ellos. Si me quieren tirar cosas a la cabeza, no me afectará. Es más motivación".