Mono Burgos: "Morata es del Atlético de Madrid, Courtois no"

El derbi de este sábado está marcado por los reencuentros. Courtois vuelve al estadio colchonero donde el año pasado fue ovacionado, pero esta vez no fue así. El fichaje del belga por el Madrid no sentó bien entre la afición rojiblanca. El Mono Burgos habló minutos antes del partido y se pronunció sobre el regreso de Thibaut y el reencuentro de Morata: "Morata es del Atlético de Madrid. Courtois no".

Courtois detiene un balón casi al borde de la línea EFE

Sobre el derbi se mostró positivo y habló de sus emociones previas al choque: "Creo que es el mejor momento, por eso me gustaba pasar cada tres días, todo pasa por la tensión, por la gana que te da ver la gente, hoy es el derbi".

El Madrid llega en racha al partido, pero el Mono se mostró confiante: "Vamos al triunfo sabiendo que el Madrid está mejor de lo que estaba, velocidad en banda, están bien y tenemos que contrarrestar esas cosas. Evolucionó, pero el mejor momento es cuando termina".

[Más información: Cerezo: "La afición recibirá muy bien a Morata y a Courtois"]