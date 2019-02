El infierno que le espera a Courtois en el derbi

El derbi será un partido muy especial para Courtois. El portero belga vuelve a reencontrarse con la afición del equipo en el que dio el salto en Europa, pero sabe que no será recibido de buena gana. Es el precio de haber cambiado el Atlético por el Real Madrid, pero eso ya lo sabía él cuando decidió este verano firmar por el conjunto blanco.

Courtois es consciente de lo que dolió su fichaje por el Madrid entre la afición colchonera, pero quería cumplir el sueño de su infancia y así lo hizo. Ahora llega el momento más esperado por todos desde el momento que fichó por el club de Chamartín. Este sábado vuelve a pisar terreno rojiblanco, ya lo hizo el curso pasado con el Chelsea aunque las condiciones son radicalmente diferentes.

Aquel partido de Champions fue como la vuelta del hijo pródigo a casa. Courtois fue ovacionado por la que un día fue su afición. Los atléticos abuchearon a uno de sus compañeros. ¿Quién?, pues no fue otro que Álvaro Morata (que marcó el 1-1). Cómo hemos cambiado, diría alguno. Ahora Thibaut sabe que volverá a ser así: "Espero que me piten, pero yo los respeto porque siempre di todo por ellos. "Si me quieren tirar cosas a la cabeza, bueno, no me afectará para jugar. Es más motivación", decía recientemente.

Courtois detiene un balón casi al borde de la línea EFE

"Es una pena que la afición del Atlético ahora esté contra mí. Los futbolistas tomamos decisiones de acuerdo a nuestra carrera. El Atlético fue la elección perfecta cuando era joven. Tuve tres años fantásticos y creci una barbaridad como persona y como futbolista, pero ahora ha llegado otro capítulo. Durante esos tres años lo di todo por el Atlético, de eso no me pueden acusar", explicaba. Pero lo que le espera será un infierno. Él está más que preparado.

