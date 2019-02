Lucas Hernández desvela el "ofertón" que rechazó del Real Madrid

El derbi está al caer y como siempre ocurre en este tipo de duelos el morbo estará presente en cada rincón. Uno de los focos será Lucas Hernández y en esta ocasión no será por su hermano Theo. Con el pequeño de los Hernández en la Real Sociedad, Lucas se medirá al Madrid por séptima vez en su carrera y ha hablado del interés que mostró el club blanco en él.

Lucas ha concedido una entrevista al diario AS a 24 horas del derbi y ha hablado abiertamente de su futuro tras los rumores del Bayern. EL central parece firme en su decisión aunque aclara que "el Atleti quiere renovarme, el club no negociará mi salida". Sin embargo, ha hablado abiertamente también del supuesto interés del Real Madrid en él.

El sentimiento atlético de Lucas

Reconoce que llegó a tener una propuesta formal del Madrid sobre la mesa, pero la rechazó: "Sólo le puedo contestar que se han dicho y escrito muchas cosas, pero lo realmente cierto es que hace dos veranos el Real Madrid le hizo llegar a mi representante una importante oferta. Pero les dije que no quería saber nada ni valorar esa oferta que había encima de la mesa. Todo el mundo sabe lo mucho que le debo al Atlético de Madrid".

Girona - Atlético Enric Fontcuberta Agencia EFE

Pese a que su hermano escogiera el camino contrario, Lucas reafirma su compromiso atlético y no se imagina con la camiseta de sus vecinos: "Soy un futbolista que se ha criado en la Academia del Atlético de Madrid, he crecido aquí y le estoy muy agradecido por todo a este club. Por lo bien que se han portado y por todo lo que han hecho por mí. Por lo que respecta al Real Madrid, no podía ni siquiera plantearme esa posibilidad".

