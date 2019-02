Del derbi a El Clásico: la maratón de partidos de Casemiro con el Madrid

Esta semana es una de las más duras que se le presenta al Real Madrid en esta temporada. El conjunto blanco se enfrenta en solo cuatro días a sus dos rivales más importantes de La Liga. El primero de estos dos encuentros fue el pasado miércoles ante el Barcelona. El conjunto blanco buscaba dar una buena imagen y conseguir un buen resultado que le diera ventaja de cara a la vuelta.

El cuadro merengue consiguió este objetivo. Con el 1-1 de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el Real Madrid ha conseguido partir con ventaja de cara a la vuelta. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. La lesión de Marcos Llorente dejó una sensación agridulce tras el partido. El canterano será baja las próximas semanas por unas molestias en el aductor, lo que hace que Casemiro tenga que dar un paso adelante.

Sin Llorente, el brasileño vuelve a quedarse como único mediocentro defensivo del equipo. Esto hace que Santi Solari tenga que volver a contar con Casemiro obligatoriamente en los próximos partidos, en los que el Real Madrid se juega buena parte de sus posibilidades de conseguir títulos este curso, por lo que serán claves las victorias que pueda conseguir el cuadro madridista.

Casemiro dedica su gol a la grada del Santiago Bernabéu REUTERS

El maratón de partidos de Casemiro

El pasado miércoles, Casemiro tuvo que jugar unos minutos en la segunda parte frente al Barcelona cuando no estaba previsto. Sin embargo, será este sábado cuando empiece lo importante para el carioca. En el derbi frente al Atlético de Madrid, el brasileño comenzará su maratón particular de encuentros en los que tendrá que formar parte del once titular.

En el Wanda Metropolitano, Casemiro será parte de los once jugadores que busquen esta importante victoria para la clasificación de La Liga. Pero tras este partido vuelve la Champions League, y el mediocentro tiene muchas posibilidades para ser titular frente al Ajax en Ámsterdam. Pero el plato principal llegará a finales de febrero y principios de marzo. El doble duelo frente al Barcelona completará esta maratón del Real Madrid y de Casemiro.

Ante esta situación, a Casemiro solo se le presentan dos partidos en los que poder descansar. Los duelos frente al Girona y el Levante son, a priori, los partidos más sencillos y la oportunidad perfecta para que el brasileño descanse y evite lesiones inoportunas que compliquen todavía más su trabajo a Santi Solari. Además, evitaría agotar a un jugador que ya en las últimas semanas ha tenido que sumar una gran cantidad de minutos.

Casemiro en el partido contra el CSKA de Moscú EFE

Nada nuevo para Casemiro

La situación que va a vivir Casemiro en las próximas semanas parecía haber cambiado este año con la aparición de Marcos Llorente, sin embargo, para el centrocampista no es nada nuevo. El brasileño está acostumbrado a tener que jugar una importante cantidad de minutos y descansar poco en las últimas semanas, incluido este curso desde el inicio de 2019.

El pasado mes de enero, Casemiro ya tuvo que jugar todos los partidos de La Liga y solo se perdió la vuelta de cuartos en Copa del Rey frente al Girona. Además, a principios de temporada, con Julen Lopetegui en el banquillo, el carioca era la única opción que se planteaba el vasco para el mediocentro, algo que cambió con la llegada de Solari al primer equipo.

Pero ya en las últimas temporada había pasado algo parecido. Cuando Zinedine Zidane aterrizó en el banquillo merengue, Casemiro pasó a ser un jugador clave en el equipo. El brasileño se hizo en ese momento con el puesto de titular indiscutible, algo que no cambió en los casi tres años que estuvo el galo en el puesto. Ahora la situación había cambiado y Marcos Llorente era la opción perfecta para que su compañero descansara. Sin embargo, las lesiones han impedido que el carioca vaya a poder descansar en las próximas semanas.

[Más información: Marcos Llorente recae del aductor: alrededor de tres semanas de baja]