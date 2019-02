Cesc: "Hazard acabará en el Real Madrid si no renueva"

El culebrón de Eden Hazard y el Real Madrid no ha cesado en los medios de comunicación y permanece más vigente que nunca tras las últimas declaraciones realizadas por el propio futbolista belga. El atacante del Chelsea ha desvelado en los últimos días que ya ha tomado una decisión en torno a su futuro y, a su vez, ha dejado claro que esta no tardará en salir a la luz.

Hazard celebra un gol con el Chelsea Reuters

De esta manera, son muchos los que dan por hecho el fichaje de Hazard por el equipo blanco y el debate se ha disparado en las redes sociales. En cuanto al entorno de otros clubes de las grandes ligas europeas, Cesc Fàbregas, centrocampista del Mónaco francés, ha concedido una entrevista a Radio MARCA para hablar de este tema, y el español se ha mostrado tajante al respecto.

La pregunta realizada por parte del periodista Raúl Varela ha sido muy concreta: "¿Crees que Hazard va a triunfar en el Real Madrid?". La respuesta de Fàbregas no tiene desperdicio: "No lo sé, a ver qué decide hacer. Le queda un año y medio de contrato y él es feliz en el Chelsea al igual que su familia, pero al final son decisiones muy personales. Sé que le gusta el Madrid y siempre lo ha dicho, ojalá renueve con el Chelsea, pero si no lo hace acabará en el Madrid".

A la espera de conocer su decisión

Así las cosas, todo apunta a que el sueño de vestir de blanco podría estar más cerca que nunca para Eden Hazard. El futbolista está rindiendo a un gran nivel en el Chelsea, al igual que lo hizo en el Mundial de Rusia al mando de la selección de Bélgica, donde logró llevar a los suyos a la tercera posición del campeonato. A partir de ahí, el propio jugador no ha dejado de lanzar guiños a la entidad madridista para concretar su fichaje y, ya habiendo tomado una decisión, será cuestión de días conocer si el futuro más inmediato de Hazard pasa por aterrizar en el Santiago Bernabéu.

