Antic: "Solari era un gran suplente, trabajaba mucho en los entrenamientos"

Este sábado, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en el Wanda, en el partido correspondiente a la jornada 23 de La Liga. El que fuera entrenador de ambos equipos, Radomir Antic analizó en AS el próximo derbi.

El entrenador serbio coincidió con el ahora entrenador del Madrid, Santiago Solari en el conjunto colchonero, en aquel entonces Antic ya le veía maneras de entrenador: "Cada jugador tiene esa ambición de terminar su carrera y ser entrenador". Para el técnico, el argentino fue un gran suplente en su etapa colchonera: "Un suplente siempre debe tener ganas de participar y jugar. Siempre. Para convencer al entrenador y él trabajaba en los entrenamientos".

Antic ve una clara mejoría en el conjunto blanco desde comienzo de temporada: "Se está notando mucha mejoría. Al principio hubo muchos problemas de lesiones y ahora el equipo está respondiendo mucho mejor. Sobre todo veo que el equipo otra vez empieza a estar con una mentalidad positiva, algo fundamental en este club para afrontar una temporada".

El nivel físico del equipo es una de las claves del buen momento que atraviesa: "Hay cosas que no pasaban y que ya están ocurriendo. El equipo, sobre todo en el rendimiento individual, está mejorando. Todo el mundo está corriendo mucho más, con una idea conjunta, y es evidente que cada jugador ha recuperado algo que tenía". Para el serbio, Modric es uno de los que más ha cambiado: "Me gusta la insistencia de Solari sobre él, pidiéndole que llegue más al área rival. Modric en su carrera no había hecho muchos goles y esto ahora estará siendo algo nuevo, también algo de acuerdo con sus características".

Luka Modric controla el balón frente al Alavés REUTERS

Aunque todavía el croata no está a su mejor nivel: "Después del Mundial tuvo problemas y ahora mismo está mucho más positivo, aparte de culminar las jugadas. Tiene también mejores estadísticas de asistencias. Para él tiene que ser una gran novedad".

Un derbi marcado por las lesiones

Ya preguntado sobre el derbi, Antic quiere que los jugadores den un paso adelante: "El Atlético está tratando de recuperar lesionados porque últimamente las alineaciones las hace el médico. Solari también está a punto de recuperar a todos. Espero un derbi en el que, por eso de ser un derbi, aumente todavía más la inspiración de cada jugador".

Por último, el exentrenador serbio quiso dar un consejo a Solari: "Tiene que ser consciente de que ser entrenador del Madrid te exige rendimiento en cada entrenamiento, en cada partido".

