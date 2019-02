Piqué: "La jugada de Ramos creo que es segunda amarilla, es interpretable"

El Real Madrid y el Barcelona empataron a uno y dejaron todo por resolver para el partido de vuelta. El conjunto merengue se adelantó gracias a un tanto de Lucas Vázquez, pero Malcom colocó las tablas. El capitán del Barcelona, Gerard Piqué, ha atendido a los medios de comunicación a la salida de vestuarios y ha deparado un gran futuro a la perla del Real Madrid: Vinicius.

Gerard Piqué y Sergio Ramos pelean por un balón durante El Clásico REUTERS

El cuadro merengue ha tenido ocasiones muy claras en los primeros 25 minutos que no ha podido materializar, fusionado con una presión que ha puesto en muchas dificultades al Barcelona. A pesar de esa situación, para Piqué no ha sido así: "El control del partido del Real Madrid ha sido ficticio. No ha tenido muchas ocasiones".

El cuadro culé ha tenido varias bajas sensibles, por eso espera "recuperar a todos nuestros efectivos para el partido de vuelta". En el bando contrario, el '28' ha realizado un gran partido, aunque le ha faltado definición en varias acciones. A pesar de ello, el central del Barcelona cree que "Vinicius va a ser un gran jugador".

La ausencia de Leo Messi en la primera parte estaba justificada, pero desde varios puntos del club confirmaban que estaba al 100%, sin embargo Piqué ha aclarado que contaba con algunas molestias: "Sabíamos que Messi tenía algunas molestias y ha preferido salir en la segunda parte. Creo que el resultado es bueno porque estamos vivos para el partido de vuelta".

Gerard Piqué remata presionado por Varane REUTERS

Las quejas al árbitro

Los jugadores del Barcelona han presionado desde el minuto uno a Mateu Lahoz, que no se ha arrugado y ha mantenido el nivel en ambos lados del campo, aunque para Piqué no le sorprende: "Sabemos de su forma de arbitrar, que es distinta...". Incluso creía que su compañero en La Selección no debió acabar el partido: "La jugada de Sergio Ramos creo que es segunda amarilla, pero es interpretable".

"Intentaremos estar en la final, sabiendo que La Liga y la Champions son más importantes. En esta casa, por mucho que intentemos quitar competiciones, nuestro ADN no nos lo permite", concluyó el '3'.

[Más información: El Madrid enseña los dientes ante el Barça y mantiene vivo el sueño de la Copa del Rey]