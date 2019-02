Isco: "Cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros..."

Isco continúa estando en el punto de mira. En El Clásico no disputó ni un solo minuto. Una pérdida de peso en el Real Madrid que está siendo comentada por todo el mundo. El último en hacerlo ha sido Rubén de la Red. A tenor de las declaraciones del exfutbolista formado en La Fábrica, el propio internacional español ha utilizado su cuenta de Twitter para contestar y reivindicarse.

Isco contesta en Twitter a De la Red. Foto: Twitter (@isco_alarcon)

El exmadridista comentó la situación del malagueño: "El Real Madrid no espera a nadie". Sin embargo, Isco ha decidido no permanecer callado y en parte, dar la razón a De la Red. El centrocampista blanco respondió a través de Twitter con el siguiente mensaje: "Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las mismas oportunidades que tus compañeros, la cosa cambia...aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas. ¡Hala Madrid!".

Con este mensaje parece que no solo contesta a De la Red, sino que realiza una reflexión sobre la falta de confianza de Solari. En el pasado encuentro ante el Barcelona, Isco se salvó de ser descartado por el técnico argentino, pero finalmente no solo fue suplente, sino que no disfrutó de un solo minuto sobre el césped. Esta suplencia no sorprendió a nadie, pero sigue dando de qué hablar.

Deberá trabajar para revertir la situación

En Inglaterra, apuntan que el conjunto blanco está pensando en incluir a Isco Alarcón en la operación de Hazard, con el objetivo de abaratar el precio. La situación es más complicada de lo que parece ya que desde la llegada del argentino al banquillo el de Arroyo de la Miel solo ha sido titular en tres partidos. Por lo tanto, la única solución para el malagueño, por el momento, será trabajar e intentar revertir la situación, tal y como afirma en su tuit.

[Más información en: Solari no da minutos a Isco en El Clásico]