Hazard: "Mi decisión se conocerá pronto"

El mundo del fútbol estaba con sus ojos posados en El Clásico que se ha disputado este miércoles 6 de febrero en el Camp Nou. Sin embargo, Eden Hazard ha quitado parte del protagonismo a Real Madrid y Barcelona después de ver la luz su última entrevista. RMC ya había adelantado parte de las declaraciones del internacional belga, pero ahora es cuando se ha confirmado que el futbolista ya ha tomado una decisión sobre su futuro.

"Ya me he decidido, ya sé lo que voy a hacer. Por ahora, lo único que pienso es jugar bien con el Chelsea, me queda un año y medio de contrato, lo sabe todo el mundo", ha comentado diciendo el jugador del conjunto londinense. Después, Hazard ha desvelado que su "decisión se conocerá pronto". "No es algo que me esté comiendo la cabeza. Lo pienso, pero sin pensarlo", ha agregado al respecto.

El internacional por Bélgica, sin embargo, no quiere hacer saltar las alarmas hasta el final de la presente campaña y ha asegurado que cuando está "en el campo" solo quiere "jugar". "Ya veremos lo que pasará después", ha comentado también Eden Hazard en la entrevista.

Hazard celebra un gol con el Chelsea Reuters

Hazard, firme en su secreto

"¿Tu decisión está tomada?", le han preguntado. Una cuestión a la que ha respondido con un "sí, más o menos". Después, le insistieron con el tema: "¿La comunicarás antes o después del mercado?", a lo que Eden Hazard respondió así: "No sé, esperaré a un buen momento...".

Es un secreto a voces que el futbolista quiere jugar en el Real Madrid. El club blanco también sigue desde ya varios años al jugador del Chelsea. Hazard ha declinado varias ofertas de renovación. Su deseo es seguir los pasos de su amigo y compatriota Courtois. Igual que el portero fue presentado en el palco de honor del Santiago Bernabéu el pasado verano, Eden sueña con hacer lo propio en 2019.

[Más información: Hazard, un galáctico para el próximo Real Madrid]