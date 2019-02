Toshack: "Es normal que Bale se lesione, tiene algunos gestos malos"

John Benjamin Toshack, el que fuera entrenador del Real Madrid en dos etapas distintas, concedió una entrevista para Radio MARCA, en la que habló sobre El Clásico de ida de semifinales de Copa del Rey y sobre algunos miembros de la plantilla del equipo blanco.

En primer lugar le preguntaron el estado de forma en el que llegan ambos equipos y la diferencia en Liga: "Aunque esté sacando puntos en Liga, es muy difícil que el Real Madrid llegue al nivel del Barcelona".

El galés habló también sobre el cambio de entrenador que ha sufrido el equipo blanco esta temporada: "Está pasando algo parecido en Manchester tras la salida de Mourinho. Los jugadores se sentirán culpables, por no decir otra cosa, y muchas veces en el fútbol el cambio de entrenador supone una entrada de aire fresco".

Toshack dejo algún recado para su compatriota Gareth Bale: "Debutó conmigo en Gales con 17 años. Es un gran jugador, extraordinario, pero tiene algunos gestos malos en su juego y no es casualidad que hayan llegado ese tipo de lesiones que ha tenido. Recuerdo que le llamé la atención por cómo golpeaba la pelota con el exterior, no era una forma natural". Ademas quiso recordar sus problemas con el idioma afirmando que "cuando tú vas a un país a trabajar, debes aprender el idioma para que sea más sencillo. No se ha hecho un favor a sí mismo en este aspecto".

Gareth Bale celebra su gol al Espanyol REUTERS

Paciencia con Vinicius y halagos a Benzema

Una de las grandes alegrías que ha tenido el Madrid en este 2019 es la irrupción de Vinicius, sobre el jugador brasileño también hablo el exentrenador, asegurando que no le sorprende: "Ya hemos visto muchos casos anteriores así. La gente joven debe estar bien aconsejada. No se trata de hacer un año bueno sino dos o tres y ahí ya hablaremos de una estrella. "Le queda mucho, es muy pronto para hablar de él como posible Balón de Oro".

Precisamente el brasileño ha formado una gran conexión con Benzema, el delantero galo está al nivel más alto desde que llegará al Madrid. "Hace años, cuando yo escribía en MARCA y antes de que él fichase por el Real Madrid, ya dije que sería uno de los mejores del mundo. Ha tenido sus problemas dentro y fuera del campo, pero nunca dudé de él" aseguraba Toshack.

Isco no está pasando por su mejor momento en el conjunto blanco, y para Toshack "tal vez sea más individualista, le cuesta entrar en un grupo más disciplinado". El galés aseguraba que antes del Madrid "lo hizo muy bien en Málaga, es un gran jugador, pero si no tiene continuidad supongo que por algo será".

[Más información: Marcelo o Reguilón, la decisión definitiva de Solari en El Clásico]